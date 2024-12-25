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已婚女副校長「榨乾鮮肉學生」煽情叫爸爸 分手後誣告性侵遭停職

香港01／ 撰文：許祺安
美魔女副校長戀上前學生，狂傳曖昧訊息。（網絡截圖）
美魔女副校長戀上前學生，狂傳曖昧訊息。（網絡截圖）

湖南省一名女副校長婚內出軌小自己十多歲的前學生，期間榨乾了他的財力與體力，最後為逃避債務誣告他性侵，以致男學生不忍上網舉報，目前該名女副校長已遭停職，接受紀委部門調查。

內媒《澎湃新聞》報道，該名女副校長任職於湖南寧鄉市十三中，與男學生原是師生關係，兩人相差十餘歲。男學生畢業後事業順遂，在副校長主動示愛下，兩人便私下幽會交往，常在男學生住所、旅館甚至是車裡密會。

根據外流的聊天紀錄，女副校長常傳一些曖昧詞彙，如「想你、特別特別想你、愛你、謝謝大壞蛋」，還特別愛叫學生「爸爸」。學生則經常喊她「心肝」，誇她美麗。

2016年起，副校長便向男學生表明會離婚與他結婚，還主動承諾要為其生子，矢言心裡只有他。然而，兩人交往期間，副校長常和學生索要財物，總金額約為6、70萬人民幣。讓人意外的是，對於這段出軌關係，女副校長的老公一直都知情，但並未做出任何反應。

直至兩人後因債務問題發生矛盾，於2019年9月分手，不料副校長為逃避債務，回頭誣告該名男學生對她性侵。

眼見關係決裂，女副校長開撕，男學生遂收集兩人「不當來往」證據舉報。12月23日，寧鄉市教育局決定將其免職，並給予黨內嚴重警告處分，調離現工作崗位。

近日，這位副校長的照片也被網民曝光，可以看出本人雖然年齡稍大，但氣質綽約，平日也熱衷於梳妝打扮，每次參加活動都是妝容精緻，形象靚麗。

對此，內地網民們議論紛紛，很多人調侃男生：「這男的戀愛腦」、「老師給你放心上，你把她放床上」、「這潑天的富貴，你是一點都接不住。」

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 性侵 約會

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