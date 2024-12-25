陸「人類間質肺炎病毒」大流行！兒童染病激增 醫：沒疫苗也沒特效藥

孕婦要適時做產檢確保自己及胎兒健康！大陸有年輕母親懷上第2胎後，在孕期初時陰道有小量見紅，曾往醫院做保胎治療，但自以為有生產經驗而沒有再去做產檢。直至懷孕8個月，肚子還沒有變大，她察覺不妥才到醫院檢查，醫生判定為「過期流產」，並指由於死胎停留在子宮內太久，胚胎已出現鈣化，與子宮壁緊密黏連，須透過宮腔鏡手術清除，幸而孕婦手術順利後已康復。醫生希望她汲取教訓，如再懷孕，一定要定期進行產檢。

2024-12-25 11:30