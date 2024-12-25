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陸「人類間質肺炎病毒」大流行！兒童染病激增 醫：沒疫苗也沒特效藥

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（Human metapneumovirus，hMPV）感染逐漸增多，兒童感染人數激增，症狀與流感、新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥預防或治療。圖為上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。路透
中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（Human metapneumovirus，hMPV）感染逐漸增多，兒童感染人數激增，症狀與流感、新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥預防或治療。圖為上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。路透

秋冬是呼吸道疾病流行期，中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（Human metapneumovirus，hMPV）感染逐漸增多，兒童感染人數激增，症狀與流感、新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥預防或治療。

光明網報導，上海兒童醫學中心呼吸科副主任醫師袁姝華表示，感染hMPV後，潛伏期在3天至6天。發病時，症狀與流感相近，但是hMPV感染的主要表現為感冒，出現發熱、咳嗽、流鼻涕等症狀，流感病毒則會出現高熱和全身乏力等。

袁姝華指出，hMPV是引起所有年齡段人群呼吸道感染的常見病原之一。然而，嬰幼兒、老年人以及患有基礎性疾病和免疫力功能低下者容易誘發重症，需要特別留意。

尤其是5歲以下和65歲以上群體，一旦感染hMPV後，有很大機會發生重症感染。資料顯示，兒童感染hMPV發展為肺炎後，發生重症的比例約為6%。

一旦老年人感染人偏肺病毒後，除了常見的呼吸道病毒感染症狀之外，還會出現一些乏力、食慾下降、摔倒等穩定性下降的表現，需要格外注意。

袁姝華表示，目前為止，對於hMPV的治療也是以對症治療為主，尚無專門針對該病毒的特異性抗病毒藥物和治療方法。因此在臨床上，袁姝華不推薦患者自行使用普通抗病毒藥物和抗菌藥物，而是需要遵從醫囑，對症治療。

新冠肺炎 流感病毒 老年人

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