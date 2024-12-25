馬英九赴四川「三蘇祠」 盛讚蘇東坡為官清廉一介不取

前總統馬英九第三度訪陸行程，在24日參訪四川省眉山「三蘇祠」博物館，馬英九對於蘇東坡母親教導為官清廉，一介不取，表示這與他從政理念「完全契合」，蘇東坡多次遭貶，但仍非常灑脫，即使到艱困之地，仍以民為念，馬英九認為，這是任何為官者應該學習的。

馬英九在眉山的行程，官方並未安排台媒跟訪。據馬辦25日提供的消息，馬英九係在大陸國台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅與四川省常委、副省長普布頓珠陪同下，參訪「三蘇祠」約一個半小時，該處也是北宋文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子的故居。

期間馬英九暢遊蘇家古宅的園林，以及古井、洗硯池等蘇家遺蹟，以及明代陳淳草書《前赤壁賦》、明代張風翼書蘇軾《後赤壁賦》等珍貴文物。蘇東坡母親教導為官清廉，一介不取，讓馬英九非常感動，表示這與他從政理念完全契合。而蘇東坡曾多次遭貶，但仍非常灑脫，即使到艱困之地，仍以民為念，馬英九認為，這是任何為官者應該學習的。

此外，馬英九也參訪天府長島數位文創園區，並參觀創作出大陸著名動畫電影《哪吒》的可可豆動畫公司。他認為，大陸在相關領域發展迅速，台灣相關產業可以交流合作，畢竟台灣人才相當多，這是兩岸合作的另一個良好契機。