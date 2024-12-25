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港街頭亂鬥！爆乳妹搭訕不成甩男子巴掌 他飛踢踹頭「龍爪手」襲胸反擊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港蘭桂坊的繁華街頭，日前爆發了一場街頭對決。一名身著低胸上衣的女子與一位年輕男子爆發激烈的肢體衝突，雙方扭打成一團，女方上半身疑似走光，場面混亂。（圖取自臉書社團「香港江湖日報之ON9限定2.0」影片）
香港蘭桂坊的繁華街頭，日前爆發了一場街頭對決。一名身著低胸上衣的女子與一位年輕男子爆發激烈的肢體衝突，雙方扭打成一團，女方上半身疑似走光，場面混亂。（圖取自臉書社團「香港江湖日報之ON9限定2.0」影片）

香港蘭桂坊的繁華街頭，日前爆發了一場街頭對決。一名身著低胸上衣的女子與一位年輕男子爆發激烈的肢體衝突，雙方扭打成一團，女方上半身疑似走光，場面混亂。香港警方表示，已拘捕一名本地男子，正追緝涉案女子下落。

香港文匯報報導，涉案的男女互不相識，衝突的起因，是爆乳妹搭訕穿連帽衫男子，邀請至另一間酒吧遭到拒絕，隨即甩了男子一巴掌，引發後續的肢體衝突。

女子在後退時不慎跌下樓梯，男子飛身踢向她的頭部。另一位女子上前勸阻，但未能成功。趁著男子跌倒之際，女子出拳攻擊他的頭部，男子則施展「龍爪手」襲擊女子的胸部，所幸女子的衣物並未移位，沒有走光。

男子將女子推向牆角並摔倒在地。隨後，兩人像綜合格鬥（MMA）選手一樣在地面上纏鬥，影片至此結束。

香港警方23日表示，留意到網上流傳影片，片段顯示19日凌晨有人於中環德己立街55號對開爭執並打鬥。經調查後，警方20日以涉嫌「在公眾地方打鬥」罪拘捕一名本地男子，正追緝涉案女子下落。

影片 港警 香港

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