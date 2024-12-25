兩岸青年相聚北京 冬至夜歡唱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京「2024年喜福匯—兩岸青年歌會」活動現場。圖／本報北京傳真
北京「2024年喜福匯—兩岸青年歌會」活動現場。圖／本報北京傳真

冬至時節，以「冬至福至」為主題的「2024年喜福匯—兩岸青年歌會」在京舉行。來自北京大學、清華大學等多所高校（大學）的兩岸大學生、在京台胞等500餘人歡聚一堂，以歌會友，共度冬至。

活動現場氣氛溫馨熱鬧。寫著「歡喜、有福、匯聚、回家」字樣的條幅，營造出濃濃的家的氛圍。古早味阿婆湯圓、澎湖花枝丸等台灣特色小吃，為在京台灣青年帶來家鄉的味道。

「能在北京看到這麼多家鄉的美食，感到很親切。」來自中央民族大學的台生廖一穎，品嘗了特別準備的鹹湯圓後說。

「走在這條中軸線，歷史的脈搏在心間…」歌會上，來自清華大學醫學院的台灣青年叡叡，用原創說唱歌曲表達對於北京中軸線申遺成功的祝賀。來自北京印刷學院的大陸青年趙治越、徐默涵與來自清華大學的台生林宥均、黃昱嘉帶來優秀奧運歌曲《千山萬水》，讓現場嘉賓重溫2008年北京奧運會盛況。

與會歌手還帶來了《淚橋》、《我是如此相信》、《致青春》、《為愛癡狂》等膾炙人口的歌曲。北京台協自行車隊為大家帶來高山族舞蹈聯歡《高山青》。在全體演職人員合唱歌曲《相親相愛》動人旋律中，此次兩岸青年歌會落下帷幕。

喜福匯活動是北京市台聯的傳統品牌項目，創辦於2012年。

自2023年起，冬至時節，兩岸青年歌手連袂演唱聯歡，以歌會友，以樂傳情，為促進中華文化傳承和兩岸同胞心靈契合貢獻力量。

冬至 北京大學 青年

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