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汽車衝撞78死傷陰霾未散 珠海萬人馬拉松先延期後取消

中央社／ 台北24日電
圖為2023年的珠海馬拉松。圖／取材自珠海網
圖為2023年的珠海馬拉松。圖／取材自珠海網

中國廣東省珠海市11月11日發生無差別汽車衝撞，造成35死、43傷，當地原定12月8日舉辦的萬人馬拉松賽事，在案發兩週後延期至明年1月12日。珠海馬拉松組委會今天宣布，經「審慎研究」決定取消賽事，未說明原因。

此外，原定12月29日在珠海橫琴島開跑的2024橫琴馬拉松，昨天已宣布延期至2025年3月23日舉辦。

綜合陸媒報導，珠海馬拉松組織委員會24日公告，因故延期至2025年1月12日舉辦的2024年珠海馬拉松取消舉辦。

組委會稱，2024珠海馬拉松報名啟動以來，來自各地的奔跑愛好者和專業選手踴躍報名，充分體現了廣大跑友對珠馬的喜歡和參與的熱情。「這些都讓我們深受感動、深受鼓舞，也讓我們更渴望為大家奉上一場更加出色出彩的馬拉松盛會，我們也為此做了充分的準備工作。」

組委會又稱，經「審慎研究」，抱憾決定取消舉辦2024珠海馬拉松。衷心感謝廣大跑友及社會各界人士對珠海馬拉松的關心和支持，「由於賽事取消給您帶來的不便，我們深表歉意」。

珠海馬拉松2023年恢復舉辦，當時規模達萬人。珠海當局7月4日宣布，2024年珠海馬拉松將於12月初舉辦並連續舉辦5年，參賽規模也提升到1萬5000人次。

珠海11月11日發生汽車衝撞案造成嚴重死傷後，中共總書記習近平當時指示，此事「性質極其惡劣」，要依法嚴懲凶手，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，加強風險源頭防控，「嚴防發生極端案件」。

其後，珠海市長黃志豪、副市長兼公安局長謝仁思8日下台；案發所在地的珠海市香洲區長劉齊英、副區長付輝也辭職換人。

珠海馬拉松延後又告取消，今天躍為中國社群熱門話題。跑友們表達不滿之餘，均指是因為「那次事件」。

馬拉松

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