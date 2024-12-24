他懷疑「深夜看吃播」害罹膽結石 醫闢謠曝2隱憂更應注意

網紅、Youtuber風行，拍攝各種主題影片吸引網友點閱，其中「吃播」影片受到不少人喜愛，看著美食主播們大快朵頤，感覺既解饞又解壓。近日有網友分享自己罹患膽結石的經驗，懷疑是因為常在深夜時看「吃播」影片導致，引發熱議。

中國大陸媒體「九派新聞」報導，一位網友近期因為咳嗽去做了檢查，發現罹患膽結石。網友自認飲食規律、清淡，不明白為何會有膽結石，和醫生幾經討論後得出結論，懷疑是因為自己經常在晚上躺在床上看「吃播」，讓大腦誤以為在進食而分泌膽汁，慢慢累積變成結石。

看「吃播」真的會誘發膽結石嗎？武漢市中心醫院後湖區肝膽科主任朱嶺表示，深夜、空腹時看「吃播」並不會直接誘發膽結石的形成。但如果過度沉迷，也可以對人體產生一些間接影響，增加膽結石的風險。

朱嶺表示，看「吃播」本質上是屬於一種心理代償的滿足，它並不能真正緩解飢餓或滿足身體對食物的實際需求，若過度沉溺反而可能刺激生理上的食慾、加劇對食物的渴望，進而做出非理性的飲食選擇。

另外，深夜看「吃播」對腸胃健康也是個挑戰，當眼睛、大腦接收到進食訊號時，會促使胃酸分泌，若沒有實際進食，過多的胃酸會損傷胃黏膜，長期累積會令消化功能紊亂，增加急性腸胃炎的風險。

根據「維基百科」資訊，「吃播」在2010年開始流行於韓國，播主在鏡頭前吃各種各樣的食物並與觀眾互動，在即時性和互動性的吸引力下，逐步擴大了在網際網路上的影響力。