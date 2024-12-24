冬颱帕布 陸中央氣象台：明晚越南南部海面減弱消散

大陸中央氣象台24日10時繼續發布颱風預警，今年第26號颱風「帕布」（熱帶風暴級，台灣定位輕度颱風）的中心24日9時位於越南平順省藩切市偏東方向大約385公里的南海西南部海面上，預計「帕布」將以每小時5-10公里的速度向西偏南方向移動，強度變化不大，25日夜間將在越南南部近海海面逐漸減弱消散。

大陸中央氣象台表示，帕布9時位置位於北緯11.4度、東經111.6度，中心附近最大風力有8級（18公尺/秒），中心最低氣壓為1000百帕，七級風圈半徑120-180公里。

大陸中央氣象局稍早指出，24日14時至25日14時，受「帕布」和冷空氣的共同影響，東海南部、台灣以東洋面、台灣海峽、巴士海峽、北部灣、南海大部及西沙群島附近海域、福建沿海、台灣島沿海、廣東沿海、海南島沿海將有6-8級大風，陣風9-10級，其中南海西南部的部分海域風力有9級，陣風10-11級。西沙群島和中沙群島等地有中到大雨，局地有暴雨。

大陸中央氣象台首席預報員張濤指出，颱風「帕布」的強度達到颱風級別的下限，也就是8級風，18公尺/秒，因此颱風強度不大。

為何冬天還有颱風？張濤表示，由於颱風大多是在靠近赤道低緯度的溫暖海洋上生成，因此即使12月生成也並不算特別罕見。目前史上最晚末颱風是2000年23號颱風「蘇力」，它的生成時間是在當年的12月30日，所以「帕布」生成時間算晚，卻還不是最晚。

張濤指出，「帕布」一個最大的特點是其並非典型意義上的颱風，是由一半大陸南下的乾冷空氣和一半熱帶海洋地區的暖濕氣團，交匯互旋而成的環流中心，因此其中心附近的風和雨都是很弱的。