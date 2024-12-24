湖南常德駕車衝撞小學生案 駕駛被判死緩

在中共政法系統要求對無差別傷人案速判、重判下，湖南省常德市中級人民法院昨天針對當地11月中發生的駕車衝撞小學生、造成30人受傷案一審宣判，駕駛人黃文被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

綜合中國媒體報導，法院判決指出，被告黃文因投資虧損、與家人矛盾等原因，為發洩個人情緒，在11月19日早上7時37分左右，在湖南省常德市鼎城區雙潭路附近，駕車加速、連續衝撞小學生等人群，並在車輛「因故障停駛」後持械下車攻擊民眾，被當場抓獲。

判決書說，黃文的犯罪行為致7人「輕傷」、16人「輕微傷」、7人「輕微傷以下損傷」，其中包含18名小學生，使公私財產遭受重大損失，黃文的行為構成以危險方法危害公共安全罪。

這項判決提到，黃文選擇「不特定多數」的無辜小學生作為主要作案對象，「犯罪動機卑劣，主觀惡性極深」；選擇人流集中的地段、學生入校高峰時段，駕車衝撞人群，「犯罪情節極其惡劣」。

判決還指出，黃文的犯罪行為造成多人受傷，使公私財產遭受重大損失，給被害人及在校學生、周邊群眾造成心理創傷，嚴重危害公共安全，擾亂社會秩序，造成惡劣影響，社會危害極大，應依法懲處，法院遂作出上述判決。

中國疫情後經濟疲弱，以駕車等方式無差別傷人事件快速上升，特別是11月廣東珠海駕車傷人造成35人死亡案，更引起中共總書記習近平公開關注，中共官方除下令嚴防死守，更透過政法系統要求法院對類似事件「速判、重判」。