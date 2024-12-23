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今年最後一個颱風？「帕布」將為南海帶來持續大風

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
根據大陸中央氣象台23日下午2點發布，位於南海海面上的熱帶性低氣壓，生成為颱風「帕布」，將逐漸往越南東南部沿海靠近。圖／取自大陸中央氣象台官網
根據大陸中央氣象台23日下午2點發布，位於南海海面上的熱帶性低氣壓，生成為颱風「帕布」，將逐漸往越南東南部沿海靠近。圖／取自大陸中央氣象台官網

12月還有颱風生成！根據大陸中央氣象台23日下午2點發布，位於南海海面上的熱帶性低氣壓，生成為颱風「帕布」，下午5點資訊顯示，「帕布」目前最大風力為18公尺/秒，中心氣壓1000百帕（hPa），將逐漸往越南東南部沿海靠近。

根據大陸中央氣象台發布，下午5點，「帕布」中心位於北緯11.3度、東經113.1度，位置距離南沙群島永暑礁偏北方向約190公里。預報指出，「帕布」將原地少動，強度變化不大。

為什麼冬季的12月仍會有颱風生成？陸媒中新社報導指出，由於颱風大多都是在靠近赤道的低緯度的溫暖海洋上生成，因此即使12月生成也不算特別罕見。

報導稱，歷史統計來看，一年最晚生成的颱風是2000年的颱風「蘇力」，在當年12月30日上午8點生成。報導也提到，歷史上也曾有12月還登陸中國大陸的颱風，例如1974年的颱風伊瑪於12月2日登陸廣東台山。

至於「帕布」是否會影響中國大陸？報導指，目前預報來看，低壓路徑趨向越南沿海，對大陸的影響主要是和冷空氣結合，會為南海帶來持續大風。

根據大陸中央氣象台周一上午10點發布的預報，受「帕布」影響，23日下午2點至24日下午2點，受冷空氣和熱帶低壓的共同影響，福建沿海、廣東沿海、海南島沿海、台灣沿海、東海西南部、台灣海峽、台灣以東洋面、南海大部、巴士海峽、北部灣偏南海域將有大風、陣風。降雨方面，西沙群島、中沙群島和南沙群島有中到大雨，其中，西沙群島和中沙群島有暴雨或大暴雨（100～150毫米）。

南海 颱風

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