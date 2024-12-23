延宕27年中吉烏鐵路下周開工 吉爾吉斯總統：終於開花結果

大陸近年加強與中亞國家互聯互通，吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」終於將在12月27日開工建設。這條全長僅約523公里的鐵路對大陸而言，將成為大陸與中亞國家的最短陸上通道，並可發展成歐亞最短貨運路線，極具戰略意義。

陸媒「觀察者網」引據烏茲別克、吉爾吉斯媒體消息，當地時間12月20日，賈帕洛夫表示，「幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路計畫終於要開花結果了。當我們啟動這個計畫的時候，很多人認為這是一個偉大的想法，但懷疑它能否實現。今天你們都看到，這個項目是可行的。」他強調，中吉烏鐵路將成為連接東西方的戰略橋梁，為貿易、旅遊和工業帶來新的機遇。

吉爾吉斯與中吉烏鐵路有限公司投資協議簽字儀式20日也在吉爾吉斯總統府大樓內舉行，吉爾吉斯交通運輸部長西爾加巴耶夫和中吉烏鐵路有限責任公司代表共同簽署了該文件。吉爾吉斯副總理托羅巴耶夫指出，這一天對中吉烏三國來說具有歷史意義，標誌著這項具有區域和國際重要性的大型基礎設施項目正式進入實際實施階段。

公開資料顯示，興建中吉烏鐵路的意向可追溯至1997年。當時，中吉烏三國就興建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。根據規畫，該鐵路全長約523公里，大陸境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。擬從大陸新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延，將是「新亞歐大陸橋」的南部支線。

一旦完工，大陸可能繼續將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短900公里，運輸時間節省7至8天。

大陸官媒新華社報導指出，中吉烏鐵路的建成將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道；將拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位；將改變大陸新疆乃至整個西部的交通格局，加快西部大開發的步伐；有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢大陸新的石油進口源，調整國家能源發展戰略具有重要意義。

環球時報報導，為了實施這項鐵路項目，中吉烏三國成立了一家合資公司，大陸持有51%的股份，吉爾吉斯和烏茲別克各持有24.5%的股份。各方同意中方負責吉爾吉斯境內專案的設計、採購、建造和其他主要工作。

中吉烏鐵路建設總成本估計為46.65億美元，其中23億多美元是貸款形式，其餘資金將由3個國家按各自份額提供，即大陸提供10.87億美元，其他兩國各提供5.73億美元。

根據大陸「國鐵集團」近日在採購平台發佈的中吉烏鐵路（吉爾吉斯境內段）招標公示，吉國境內段建設總工期6年，預計2030年完工。