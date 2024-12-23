中共20大後查處腐敗問題逾70萬件 整治校園餐騙醫保

中國國家監察委的一份報告顯示，中共20大以來共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題76.8萬件、處分62.8萬人；重點整治「校園餐」收受回扣、貪占餐費及套取醫保資金等問題，未來2年將聚焦縣級以下的整治工作。

14屆全國人大常委會第13次會議22日上午在北京舉行第2次全體會議。中國國家監察委提請全國人大常委會審議「國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況的報告」，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題76.8萬件，移送檢察機關2萬人。

報告列舉8個方面重點工作，包括：強力整治「校園餐」管理問題；攻堅治理農村集體「三資」管理問題；深入整頓醫藥領域亂象；嚴肅追究生產安全事故責任；堅決懲處侵害困難弱勢群體利益行爲；縱深推進掃黑除惡「打傘破網」；嚴厲查處干擾群眾生產經營行爲；重拳糾治形式主義、官僚主義。

在整治「校園餐」問題方面，報告提到，國家監委督促有關部門首次摸清全國中小學食堂及供餐情況等底數，指導各級監察機關依法查處貪占學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題3.8萬件，處分2.3萬人。經過整治，各地學校食堂保障條件和管理水平明顯提升，「校園餐」品質普遍提高。

在整頓醫藥領域亂象方面，報告指出，國家監委調度各級監察機關配合有關部門嚴查靠醫吃醫、套取醫保資金等腐敗問題，狠剎吃回扣、收紅包等行業歪風。2024年較2022年同期，全國2級以上公立醫療機構出院次均費用下降5.7%，其中住院次均藥品費用下降12.1%。

報告提到，國家監委今年以來在全國部署展開集中整治，直接查辦督辦重點案件2633件，直抓中小學「校園餐」、農村集體「三資」管理突出問題2個全國性專項整治，協同有關部門抓好整治騙取套取社保基金等15件具體實事。

報告指出，下一步工作打算準備再用2年時間，聚焦縣級以下這一關鍵、薄弱環節，深化整治工作，進一步壓實各方責任。

據新華社旗下的經濟參考報報導，近年中國有多起校園食堂貪腐案件，海南、成都等地都發生校長濫用職權，幫助他人承攬學校食堂經營管理業務，從中撈油水。報導指出，這類「微腐敗」隱蔽性強監管難度大，很容易被忽視。