快訊

專訪／大谷翔平來台？ 蔣萬安：台北大巨蛋向世界發出邀請函

台積電開高30元 台股早盤漲逾400點

台鐵公司化周年事故不減反增 被酸「台鐵根本沒螺絲」

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙周杰倫粉絲下場慘了 男子被福州法院重判3年1個月

聯合報／ 大陸中心／即時報導
周杰倫的演唱會因一票難求，經常引來不肖分子藉此詐騙其粉絲。圖為周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會資料照。（中通社）
周杰倫的演唱會因一票難求，經常引來不肖分子藉此詐騙其粉絲。圖為周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會資料照。（中通社）

周杰倫演唱會一票難求，也讓一些不肖份子有了可趁之機。據福州晚報報導，福州一名男子以能夠代購2024年周杰倫福州演唱會門票和安排擔任演唱會內場志願者為由詐騙數人，福州倉山法院經審理認為，男子行為已構成詐騙罪，判處其有期徒刑三年一個月，並處罰金人民幣2萬元。

報導稱，福州倉山法院日前審結一起利用明星演唱會實施騙財的詐騙案。經倉山法院查明，2024年3月至5月期間，福州男子康某虛構其能代購2024年周杰倫福州演唱會門票和安排人員擔任演唱會內場志願者，欺騙陳某某在高校中發布招募信息。

康某後騙取陳某等人支付人民幣1萬9,400元用於購買門票，騙取余某等人支付10萬1,500元用於擔任志願者。陳某、余某等人發現被騙後報警處理。事後，康某被警方抓獲。

倉山法院經審理認為，被告人康某以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，判處其有期徒刑三年一個月，並處罰金人民幣2萬元。

周杰倫日前在台北大巨蛋的演唱會也傳出多起詐騙案。彰化縣一名歌迷在臉書社群看見有人讓售，就匯款1萬元到指定帳戶，一再詢問卻被對方切斷聯絡始知受騙。

新竹一名29歲陳男也向買家謊稱販售2張門票，誘騙買家將錢匯入1間銀樓帳戶，隨後陳男至銀樓佯裝顧客稱要用該筆2萬元匯款買金飾，業者驚覺有異報警。

甚至傳出有歌迷和朋友共9人付了20萬元訂金，期間擔心被騙，還和售票網友見面，甚至互相交換禮物，但到了交付序號時間，售票網友卻消失。 

延伸閱讀

直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招！

免到下水道聽周杰倫？殺黃牛有解 蔣萬安祭實名制+場租優惠

12強冠軍賽中華隊婉拒慶祝香檳 除了日本主場另這原因讓日方直呼溫暖

爸媽年代的「周杰倫」是誰？過來人指這2人：華語樂壇教父

相關新聞

詐騙周杰倫粉絲下場慘了 男子被福州法院重判3年1個月

周杰倫演唱會一票難求，也讓一些不肖份子有了可趁之機。據福州晚報報導，福州一名男子以能夠代購2024年周杰倫福州演唱會門票...

中共官修「清史」重啟 走過政治審查風波…2問題待解

中共官修版的「清史」，近年來屢屢躍上新聞版面，因為這涉及中共官方對前朝的評價，也包含對當代邊疆、少數民族議題的態度。而先前曾傳出官修「清史」因上級的審查沒通過而停滯、甚至「陷入困境」，但聯合報數位版近日從消息人士處得知，中共官修清史工程，在延宕與停滯後，目前已經悄悄重啟，預計把原本的送審稿「改一改」，估算大概會以5年左右的時間完成。 清史工程為何重要？是因為官修清史，向來不是單純的學術問題。

毛絨玩具 掀北京文旅新時尚

745歲的妙應寺白塔「穿」上毛衣，頓添糯感；地壇的楓葉和銀杏葉變成毛絨玩具，露出可愛搞怪小表情；古希臘勝利女神在國博靠「...

鳥中「活化石」中華秋沙鴨 四川德陽現蹤

「進入越冬期以來，我們在旌湖已經先後多次觀察到它們，無論次數還是數量都超過以往，再次刷新了這種瀕危鳥類在本地出現的紀錄。...

兩岸微流行／陸製碳纖維渡輪 可載400人

港府「電動渡輪先導試驗計畫」下的首艘純電動渡輪日前在廣州下水。該船承運商珠江船務公司披露，該船預計今年底至明年初投入營運...

慘成老人監獄！陸1養老院「窗戶無玻璃還被反鎖」 老人們冷風中瑟瑟發抖

號稱「脫貧」的中國農村竟出現了「老人監獄」？據報導，湖北天門市拖市鎮一農村福利院被網友爆料稱破舊不堪，冬天窗戶無玻璃，任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。