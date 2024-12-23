兩岸微流行／陸製碳纖維渡輪 可載400人

港府「電動渡輪先導試驗計畫」下的首艘純電動渡輪日前在廣州下水。該船承運商珠江船務公司披露，該船預計今年底至明年初投入營運。該船採用碳纖維材料製造，是香港首艘整船採用大陸國產碳纖維材料建造的渡輪，突破了高端碳纖維進口材料的技術壟斷局面。

中新社指出，為建構宜居城市，港府大力推動電動交通工具在港使用。二○一九年，港府提出電動渡輪先導試驗計畫；在二○二○至二○二一財政年度預算案中，港府預留三點五億港元用於該項計畫，測試電動渡輪在港應用的技術可行性，使香港渡輪服務逐步邁向低碳。該計畫包含四條航線，分別是來往北角至紅磡、西灣河至觀塘、中環至尖沙咀，以及行駛啟德、紅磡、尖沙咀、中環及西九龍的「水上的士」。

該計畫下的首艘渡輪名為「新明珠三九」號，其下水儀式已於日前在廣州南沙舉行。新明珠三九號由珠江船務企業有限公司旗下的新渡輪服務有限公司負責營運，待其抵達香港並投入使用後，將負責來往北角至紅磡航線。

新明珠三九號採用艏艉對角左右對稱設計，設有兩層客艙，可容納四百名乘客；為純電池推進動力，對角布置兩套電動全迴轉舵槳，可實現雙向推進、橫向平移；選用磷酸鐵鋰動力電池，可實現「夜間充電，白天連續運作」。該船也是目前香港首艘整船採用大陸國產碳纖維材料建造的渡輪，碳纖維船體具有重量輕、強度高、能耗低、續航里程長等特點。