上海速度！吊臂擊中地鐵軌道 「趕周一上班前」13小時恢復通車

22日清晨8時許，上海地鐵11號線一輛列車在行駛中發生遭掉落吊臂砸中事故。不過，由於上海地鐵11號線為該市上班族、學生族通勤大線，當局似乎不敢大意，在事發僅約13個小時，趕在周一上班日前，上海申通地鐵集團於傍晚18時44分許發出公告，經全力搶修，11號線受損區段預計今晚21時左右恢復開通營運。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指，上述事故發生在今晨8時許，從微博影片可見，事故地鐵列車多個車廂玻璃碎裂，車廂內滿是玻璃，而斷裂的吊臂則扭曲倒地，鋼架四散在地上。影片拍攝者稱，事發時本人就在這輛11號線列車上，撞上塔吊的瞬間撞擊感很強烈，「甚至感覺車廂要脫軌了」。

另名民眾指，事發地點距離陳翔公路站約200公尺，而他就在發生事故那班車的後面一輛車上。列車行駛途中突然聽到車頭方向傳出巨響，事發後在車上被困近50分鐘，因列車停電了車上很冷。車門開啟後，工作人員帶乘客沿著地鐵線步行到陳翔公路站，因道路很窄，只能一人通過，走了20分鐘才到陳翔公路站。在經過事發現場時，看到發生撞擊的地鐵軌道，像斷橋一樣少了一截。

事實上，作為大陸全國單線里程最長的線路，上海地鐵11號線的乘車體驗一直以來都備受關注。《光明網》曾指出，有上海市民曾在人民網「領導留言板」上反映，隨著上海城市交通需求不斷增長，地鐵11號線作為連接上海市中心與嘉定區、江蘇省昆山市的重要線路，其客流壓力日益增大，為優化乘客出遊體驗，提高運輸效率，建議11號線增加大站車。

該民眾還寫道，11號線客流較大，尤其是往嘉定區方向，上下班高峰期存在擁擠現象；且11號線線路較長，單程從嘉定北至上海迪士尼需接近2小時，停靠站點較多，沒有其他線路進行分流，導致車廂內常年有「板凳族」存在，影響乘車秩序，帶來安全隱患；此外，從嘉定北到浦東上班的人流較多，長時間乘車非常疲憊。

鑑於此，上海地鐵11號線今晨的事故發生後，相關消息在微博即掀起熱議，有上海民眾表示，「這挺嚇人的」，「11號線是大線路，早高峰人多。塔吊施工方如此無安全意識，是否需要查查施工資質？」有人還揶揄道，「終於感受到11號線不擁擠的時候了」。