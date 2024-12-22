中央經濟工作會議後 李強赴浙江視察要求「勇挑大梁」

本月11、12日召開的中共中央經濟工作會議提出「支持經濟大省挑大梁」，會議結束後，大陸國務院總理李強18日至20日赴浙江視察時提出，希望浙江作為經濟大省「勇挑大梁」，以改革開放壯大發展新動力，以創新突破塑造發展新優勢，在推進中國式現代化上繼續走在前列。

李強是浙江瑞安人，並且長期在浙江為官，曾任溫州市委書記、浙江省長等職，浙江可謂李強在大陸官場的發跡地。據新華社報導，李強12月18日至20日先後在浙江杭州、紹興等地考察，並主持召開企業座談會。

報導稱，在與企業座談時，李強呼籲企業把握經濟工作新部署帶來的新機遇，不畏困難，勇於創新，用好國內國際兩個市場，不斷拓展發展空間，為推動高質量發展和穩定就業多作貢獻。

北京青年報旗下新媒體《政知見》指出，浙江是今年中共中央經濟工作會議後，李強首次赴地方調研之地。

中共中央經濟工作會議對於明年經濟重點任務的部署，其中一項提到，「支持經濟大省挑大梁，鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。深化東、中、西、東北地區產業協作，大力發展海洋經濟和灣區經濟」。

《政知見》稱，從今年前三季度經濟數據來看，中國經濟大省「火車頭」作用明顯。廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川等六個經濟大省GDP總和為人民幣42.56兆元，經濟總量占大陸全國的近45%。其中五個省份經濟增速均超過4.8%的全國水準，呈現整體性領跑。

《正知見》指出，在中央經濟工作會議後，大陸各經濟大省紛紛召開相關會議，表示要堅決扛起「經濟大省要真正挑起大梁」的政治責任。李強則直接前往浙江，希望浙江作為經濟大省也要「勇挑大梁」。