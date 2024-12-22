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雙城故事展開幕 在陸台創作者：滬台民眾應多交流 增進理解

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海台北雙城故事展由上海市台辦新媒體中心主辦，包括上海市台辦副主任陽禮華、靜安區委常委顧定鋆等大陸官員及兩岸藝術家、觀眾等餘50人出席。記者謝守真／攝影
上海台北雙城故事展由上海市台辦新媒體中心主辦，包括上海市台辦副主任陽禮華、靜安區委常委顧定鋆等大陸官員及兩岸藝術家、觀眾等餘50人出席。記者謝守真／攝影

2024台北上海城市論壇（城市論壇）上周正式落幕，不過兩市共同譜寫的新篇章仍在進行，上海台北雙城故事展於22日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人的麥子受訪指，不論兩岸民眾政治傾向為何，彼此都不能只活在想像中，因為無知會產生誤會，誤會會產生仇恨，應該多多接觸，並從中理解彼此異同，產生友好連結。

上海台北雙城故事展由上海市台辦新媒體中心主辦，包括上海市台辦副主任陽禮華、靜安區委常委顧定鋆等大陸官員及兩岸藝術家、觀眾等餘50人出席。陽禮華致詞時表示，上海與台北一海之隔，卻有著深厚的歷史淵源和豐富的文化底蘊。兩市在歷史的長河中始終保持著千絲萬縷的聯繫，人與人的往來會晤的交流編織出一段段雙城佳話。

陽禮華指，上海市副市長華源上周率隊赴台北參加2024雙城論壇，此次論壇推動兩市在友善交通、河流治理、人文城市等方面展開互動交流，加深了解分享經驗，在深化兩市交流合作上取得新成果，為兩市民眾帶來實實在在好處，受兩岸同胞廣泛關注與歡迎。「經過多年發展，雙城論壇不僅成為上海與台北兩市的交流合作平台，也成為海峽兩岸重要的機制化交流平台。」

陽禮華續稱，上海市台辦今年舉行大小近600場交流活動，還首次舉辦兩岸青年活力嘉年華活動。他透露，為收集兩地文化故事，5月即展開徵稿活動，並透過專家學者、在滬台胞等，邀請民眾分享他們對上海台北雙城記憶的感受，共完成50支訪談影片作品。而本次展覽，透過繪畫與短影音等形式，以呈現兩市間多重聯繫，展現兩地在建築、風景、歷史印記及日常生活的交集與共鳴。

而本次展覽策展人，來自台灣的創作者麥子（本名梁忠）原在台灣從事媒體工作，赴上海求學後便選擇留在當地至今，同時展開藝術創作。麥子向記者表示，不論兩岸民眾政治傾向為何都不該仇視某個地方，「（這）不是很健康」，在台灣傾向獨立的民眾一樣可和許多大陸民眾和平來往，應該要多接觸一般市民的看法，不能只活在幻想中僅「想像上海是什麼樣子」，或幻想台灣是如何，「無知就會產生誤會，誤會就會產生仇恨」。

麥子說，他在台北成長、接受教育，在上海成家、立業，對這兩座城市抱持著同樣的感激，希望兩市的交流能更加密切。兩市雖然地理位置不同，文化背景略有差異，卻在許多方面擁有相似的精神氣質。他期盼，藉由展覽能讓不論是贊成哪個政治傾向的人，都能互相有真實的理解與了解，進而產生彼此友善的連結。

上海台北雙城故事展12月22日上午於上海中國歷史文化名街展示諮詢中心開幕，吸引多位上海民眾齊聚看展。記者謝守真／攝影
上海台北雙城故事展12月22日上午於上海中國歷史文化名街展示諮詢中心開幕，吸引多位上海民眾齊聚看展。記者謝守真／攝影
來自台灣的藝術家、本次活動策展人麥子（本名梁忠）受訪指，不論兩岸民眾政治傾向為何，彼此都不能只活在想像中，因為無知產生誤會，誤會產生仇恨，應多多接觸並從中理解彼此異同，產生友好連結。記者謝守真／攝影
來自台灣的藝術家、本次活動策展人麥子（本名梁忠）受訪指，不論兩岸民眾政治傾向為何，彼此都不能只活在想像中，因為無知產生誤會，誤會產生仇恨，應多多接觸並從中理解彼此異同，產生友好連結。記者謝守真／攝影

上海 創作者 新媒體 藝術家 雙城論壇

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