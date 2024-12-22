快訊

俄處決烏戰俘殘忍手段曝！斬首、遺體插刀、打靶式行刑 今年127人遭殃

周邊住家都在晃...阿妹大巨蛋唱「三天三夜」惹民怨 遠雄回應了

以棒球奪冠為主軸 101跨年煙火主題Team Taiwan將施放逾5分鐘歡慶12強

聽新聞
0:00 / 0:00

上海地鐵撞施工吊臂！畫面曝光「巨大聲響、碎片散一地」 官方說話了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，一旁道路的行車記錄器記錄下撞擊瞬間。（圖／取自微博）
上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，一旁道路的行車記錄器記錄下撞擊瞬間。（圖／取自微博）

上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，事發地點是陳翔公路往馬陸地鐵站方向，一座施工吊臂掉入地鐵軌道，隨後遭列車迎面撞上，雖無人員受傷，但造成列車及設備受損嚴重，上海地鐵表示，受損區段正在積極搶修中，短時間內無法恢復營運。

陸媒極目新聞報導，根據網友發布的行車記錄器畫面，列車撞上早已掉落在軌道上的吊臂時，發出巨大撞擊聲，並伴隨著大批碎片、塵土揚起，列車持續減速向前滑行數十公尺。有地鐵乘客拍攝下撞擊後的車廂畫面顯示，列車窗戶破裂、車門歪斜、玻璃碎片掉落一地。

有乘客表示，事故當下的撞擊感很強烈，甚至感覺車廂要脫軌。地鐵駕駛員第一反應是急剎車，所有的乘客都因慣性向前傾倒。事故發生後，乘客在列車上受困約50分鐘，由於列車停電，車上很冷。

在救援隊打開車廂門後，乘客沿著軌道走了20分鐘到200公尺外的陳翔公路站，這才順利脫困。有乘客表示，「發生撞擊的那段地鐵軌道，像斷橋一樣，少了一截」。

微博上許多網友留言表示「嚇人」，也有留言聲稱，「最擔心的事發生了，南翔這裡建新高架，施工旁邊地鐵和其他現有高架路的車輛還是正常行駛，每次開車路過看上邊新修高架施工都害怕，加速通過。」亦有許多留言表示，所幸無人員傷亡，「以財產損失角度來說，也可能達到重大事故標準。相關責任方涉嫌重大責任事故罪了。」

上海地鐵22日上午發布多條通知，更新事故情況。上午9點46分通報指出，由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中。由於現場情況複雜，搶修時間預計較長。

上海地鐵表示，武威路至嘉定方向的乘客不要乘坐11號線，改乘地面交通。武威路往市區方向可乘坐11號線。根據「上海嘉定」微信公號發布的消息，嘉定公車部門在上海地鐵11號線嘉定北站、嘉定新城站、陳翔公路站、安亭站和南翔站開啟5條往返武威路站的短駁公車，接駁乘客。

上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，列車車頭受損嚴重。（圖／取自微博）
上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，列車車頭受損嚴重。（圖／取自微博）
上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，列車窗戶破裂、車門歪斜、玻璃碎片掉落一地。（圖／取自微博）
上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，列車窗戶破裂、車門歪斜、玻璃碎片掉落一地。（圖／取自微博）

上海 地鐵 斷橋 車廂

延伸閱讀

上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車剎車不及撞上

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

影／蘆竹大貨車未注意限高架扯倒砸中對向來車 驚悚瞬間曝

獨／興富發塔吊砸中捷釀1死15傷 今首開庭...兩工人認罪

相關新聞

上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車剎車不及撞上

22日上午，上海一座施工中塔吊吊臂突然掉落砸中地鐵軌道，遭一輛行駛中的地鐵11號線列車撞上。事發列車上的乘客表示，當時的...

新婚妻設局讓「表哥」帶老公嫖妓！超狂內情揭騙婚案 她與3男合謀騙財

騙徒手法層出不窮，早前中國爆出一宗擦出新高度的騙婚案件。貴州市1有女子與男友欲借貸，因信用問題借錢不成，反被2名男子利誘與婚姻仲介公司合謀行騙，讓女子「嫁給」急於結婚的無辜男子，騙取男方20萬人民幣（約89萬新台幣）後，打算讓同黨設局帶新婚丈夫去嫖妓，以抓住對方的過失申請離婚，且不用退還禮金。

陸媒：人口比台灣多 僅上海赴台遊就能帶來可觀「錢景」

上海市副市長華源上周二在雙城論壇上宣布，「將積極推動上海居民赴台團隊遊」。中共上海市委機關報《解放日報》指出，這是上海送...

雙城故事展開幕 在陸台創作者：滬台民眾應多交流 增進理解

2024台北上海城市論壇（城市論壇）上周正式落幕，不過兩市共同譜寫的新篇章仍在進行，上海台北雙城故事展於22日開幕。在上...

上海地鐵撞施工吊臂！畫面曝光「巨大聲響、碎片散一地」 官方說話了

上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，事發地點是陳翔公路往馬陸地鐵站方向，一座施工吊臂掉入地鐵軌道，隨後遭...

美商務部出手 這家廈門公司將列黑名單 傳是華為白手套

廈門算能科技（Sophgo）日前傳出是協助華為取得台積電晶（芯）片的白手套，路透援引消息人士報導稱，美國政府計畫將其列入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。