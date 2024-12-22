上海地鐵撞施工吊臂！畫面曝光「巨大聲響、碎片散一地」 官方說話了

上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，事發地點是陳翔公路往馬陸地鐵站方向，一座施工吊臂掉入地鐵軌道，隨後遭列車迎面撞上，雖無人員受傷，但造成列車及設備受損嚴重，上海地鐵表示，受損區段正在積極搶修中，短時間內無法恢復營運。

陸媒極目新聞報導，根據網友發布的行車記錄器畫面，列車撞上早已掉落在軌道上的吊臂時，發出巨大撞擊聲，並伴隨著大批碎片、塵土揚起，列車持續減速向前滑行數十公尺。有地鐵乘客拍攝下撞擊後的車廂畫面顯示，列車窗戶破裂、車門歪斜、玻璃碎片掉落一地。

有乘客表示，事故當下的撞擊感很強烈，甚至感覺車廂要脫軌。地鐵駕駛員第一反應是急剎車，所有的乘客都因慣性向前傾倒。事故發生後，乘客在列車上受困約50分鐘，由於列車停電，車上很冷。

在救援隊打開車廂門後，乘客沿著軌道走了20分鐘到200公尺外的陳翔公路站，這才順利脫困。有乘客表示，「發生撞擊的那段地鐵軌道，像斷橋一樣，少了一截」。

微博上許多網友留言表示「嚇人」，也有留言聲稱，「最擔心的事發生了，南翔這裡建新高架，施工旁邊地鐵和其他現有高架路的車輛還是正常行駛，每次開車路過看上邊新修高架施工都害怕，加速通過。」亦有許多留言表示，所幸無人員傷亡，「以財產損失角度來說，也可能達到重大事故標準。相關責任方涉嫌重大責任事故罪了。」

上海地鐵22日上午發布多條通知，更新事故情況。上午9點46分通報指出，由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中。由於現場情況複雜，搶修時間預計較長。

上海地鐵表示，武威路至嘉定方向的乘客不要乘坐11號線，改乘地面交通。武威路往市區方向可乘坐11號線。根據「上海嘉定」微信公號發布的消息，嘉定公車部門在上海地鐵11號線嘉定北站、嘉定新城站、陳翔公路站、安亭站和南翔站開啟5條往返武威路站的短駁公車，接駁乘客。