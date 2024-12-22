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施工吊臂砸落軌道 上海地鐵列車撞上車廂嚴重受損

中央社／ 台北22日電

上海地鐵今天上午發生事故，上海地鐵11號線列車撞上掉落在軌道的吊臂，車廂嚴重受損，未傳出有傷亡情事，11號線部分線路已暫停運作。

網傳影片顯示，上海一列車撞上掉落在軌道上的施工吊臂，吊臂因撞擊掉落到軌道下的地面；列車車窗被撞破，碎片散落遍地，列車車頭嚴重受損。

據上海地鐵官方微博發文表示，由於外部吊臂施工侵入地鐵線路，11號線線路設備及列車受到損壞，列車迫停區間，正在全力組織設備搶修，並疏散乘客，現場無人員受傷。

官方微博指出，目前11號線線路設施受損區段正在積極搶修中，短時間內無法恢復營運。11號線運行交路調整為：嘉定北站至馬陸、花橋至馬陸、武威路至迪士尼3個區段採用小交路營運，嘉定新城至武威路區段採用站外公車短駁。

上海 地鐵

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