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恐怖！陸查獲大批「問題泥鰍」 抗生素殘留逾10倍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖南湘潭近日查獲市值逾3.3億元的「問題泥鰍」，這批泥鰍的抗生素殘留超標達十倍以上。（圖／取自《澎湃新聞》）
湖南湘潭近日查獲市值逾3.3億元的「問題泥鰍」，這批泥鰍的抗生素殘留超標達十倍以上。（圖／取自《澎湃新聞》）

泥鰍在民間又被稱為是「水中人參」，不少人相信吃泥鰍可以「陰陽雙補」。但上海澎湃新聞報導，湖南湘潭公安局岳塘分局近日查獲大批「問題泥鰍」，這些泥鰍的抗生素藥物殘留竟超標逾十倍，是湘潭近年來查獲的首起水產品添加藥物嚴重超標案例。

通報稱，大陸部分養殖戶、商家為了降低養殖、銷售過程中病死率，濫用抗生素，導致殘留藥物超標。2024年6月，岳塘公安即接相關部門移送線索，某農貿市場內有商戶銷售添加「恩諾沙星」且藥物殘留嚴重超標的水產品。

公安機關指出，「恩諾沙星」是人工合成的一種廣譜抗菌類藥物，主要用於治療動物皮膚感染、消化道感染。該類藥物在食用動物檢測中有明確的標準限制，過量食用會對人體造成危害，其中以腸胃和中樞神經系統的影響最為明顯。銷售含有超標恩諾沙星的食物屬違法行為，且會對消費者造成危害。

湘潭當地公安分局治安大隊經分析研判，日前在湘潭、長沙、廣州等地抓獲涉案人員9人，涉案金額高達人民幣7,400逾萬元（約合新台幣3.3億元）。據通報，涉案「問題泥鰍」恩諾沙星藥殘超標十倍。

經查，這些恩諾沙星超標的泥鰍主要通過廣東省水產（泥鰍）收購商葉某、何某，從養殖戶手中收購大量恩諾沙星超標的泥鰍，銷售給湖南長沙某海鮮市場水產批發商沈某、彭某夫婦，再賣給湘潭市某菜市場的水產批發商朱某、陳某、劉某，問題泥鰍最後流入湘潭市內飯店、食堂、一般民眾的餐桌。目前9名犯罪嫌疑人已被採取刑事措施。

公安 湘潭 超標

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