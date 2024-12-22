新婚妻設局讓「表哥」帶老公嫖妓！超狂內情揭騙婚案 她與3男合謀騙財

騙徒手法層出不窮，早前中國爆出一宗擦出新高度的騙婚案件。貴州市1有女子與男友欲借貸，因信用問題借錢不成，反被2名男子利誘與婚姻仲介公司合謀行騙，讓女子「嫁給」急於結婚的無辜男子，騙取男方20萬人民幣（約89萬新台幣）後，打算讓同黨設局帶新婚丈夫去嫖妓，以抓住對方的過失申請離婚，且不用退還禮金。

詎料「新婚夫」察覺妻子不肯同房而起疑，臨危報案揭發這宗曲折離奇的騙婚案，將新婚妻與同黨4人繩之於法，各人因詐騙罪成，被判入獄3年至3年10個月不等，且被罰款2萬至3萬人民幣，4人更要全額賠償事主的損失。

申請貨款被拒 女子被利誘參與騙婚案

綜合大陸媒體報道，案件的「女主角」是貴州市姓熊女子，她與姓李男子是情侶，2024年1月，熊女以想做醫美手術為名申請貸款，在上網結識了姓周及姓宋男子商談貸款事宜。

周男及宋男告報稱熊女出現信用問題而無法獲得貸款，但向她提出「發財妙計」，提出介紹熊女與婚姻仲介公司合作，讓她籍結婚騙財，指她領取結婚證書後，便可獲10萬人民幣（約11萬港元）的禮金。而他們的妙計，是待熊女跟目標「水魚」成婚後，會偕同熊女的男友李男出動，故意帶該名「新婚丈夫」去喝酒嫖娼，到時熊女就可以伺機「人贓並獲」，以丈夫「有過錯為由」提出離婚，屆時就不用退還禮金。

相親後結婚即獲十多萬禮金

熊女與李男商議後同意參與騙婚計劃，由婚戀仲介公司的姓田男子帶熊女去貴陽相親，並與姓鮑男子相親成功。至1月8日，熊女與鮑男在男家於江蘇省的老家結婚，鮑男與家屬支付了136,666人民幣給熊女作禮金，而熊女連番要求丈夫買了47,970人民幣的金飾相贈。

熊女依約定將36,666元人民幣作為「仲介費」給婚戀公司的田男、周男及宋男，剩餘的10萬人民幣則用來償還自己與男友李男的債務。

妻子婚後拒同房成破綻

婚後熊女與鮑男回到貴州，熊女帶鮑男到飯店後將他留在房內，而男友李男則以熊女「表哥」身分與鮑男見面吃飯，意圖拉近關係，欲伺機帶他去尋歡。惟妙絕的計劃未成事已被識破，因為鮑男察覺到與熊女結婚後一直拒絕與他同房，令鮑男起疑，懷疑自己已被騙，於是前往報警，終令這宗離奇騙婚案得以揭穿。

警方拘捕了涉案的熊女、李男、宋男及周男等4人，他們承認了罪行，又同意賠償鮑男的損失，但仍須面對刑事起訴。近日貴州省龍里縣人民法院裁定4人詐騙罪成，被判入獄3年至3年10個月不等，以及罰3萬至2萬人民幣不等，並須全額賠償事主損失。

延伸閱讀：

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時 父母震驚怒告

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富 獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍 案情曝光

文章授權轉載自《香港01》