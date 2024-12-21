大陸傳礦災事故…雲南一煤礦發生「潰倉」 3名礦工不幸罹難
中國大陸傳出礦災事故，據央視新聞報導，20日上午，雲南富源縣老廠鎮轄區恆達煤礦發生潰倉，造成3人罹難，目前相關井下作業已停，煤礦正接受相關部門調查。
據報導，經大陸國家礦山安全監察局雲南局初查，事故系該煤礦二採區在用煤倉發生潰倉所致。所謂「潰倉」，是指煤礦礦坑中用於臨時儲存煤炭的煤倉，因各種原因導致塌陷，可能造成人員受困等事故。
近年大陸接連傳出與礦場相關的安全事故，大陸國家礦山安全監察局河南局本月20日才剛發布《河南平煤神馬集團平頂山天安煤業十二礦「1．12」重大煤與瓦斯突出事故調查報告》，對39名責任人員和相關責任單位追責。
該「1．12」重大煤與瓦斯突出事故，發生於今年1月12日下午，地點是河南平煤神馬集團平頂山天安煤業十二礦。調查認定，事發原因是在煤與瓦斯突出煤層中掘進巷道，不依規定落實措施，未消除煤與瓦斯突出危險，仍違規掘進作業造成，導致16人遇難、5人受傷，直接經濟損失達人民幣2,197.29萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言