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大陸傳礦災事故…雲南一煤礦發生「潰倉」 3名礦工不幸罹難

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸雲南一煤礦場20日傳出礦災。此為示意圖，非事故礦場。圖／取自界面新聞
大陸雲南一煤礦場20日傳出礦災。此為示意圖，非事故礦場。圖／取自界面新聞

中國大陸傳出礦災事故，據央視新聞報導，20日上午，雲南富源縣老廠鎮轄區恆達煤礦發生潰倉，造成3人罹難，目前相關井下作業已停，煤礦正接受相關部門調查。

據報導，經大陸國家礦山安全監察局雲南局初查，事故系該煤礦二採區在用煤倉發生潰倉所致。所謂「潰倉」，是指煤礦礦坑中用於臨時儲存煤炭的煤倉，因各種原因導致塌陷，可能造成人員受困等事故。

近年大陸接連傳出與礦場相關的安全事故，大陸國家礦山安全監察局河南局本月20日才剛發布《河南平煤神馬集團平頂山天安煤業十二礦「1．12」重大煤與瓦斯突出事故調查報告》，對39名責任人員和相關責任單位追責。

該「1．12」重大煤與瓦斯突出事故，發生於今年1月12日下午，地點是河南平煤神馬集團平頂山天安煤業十二礦。調查認定，事發原因是在煤與瓦斯突出煤層中掘進巷道，不依規定落實措施，未消除煤與瓦斯突出危險，仍違規掘進作業造成，導致16人遇難、5人受傷，直接經濟損失達人民幣2,197.29萬元。

礦山

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