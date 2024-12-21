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詐騙案猖獗…港警嚴打電話騙案逮捕154人 涉案近3億港元

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港警方近日嚴打電話詐騙，已逮捕154名詐騙份子。圖／美聯社
香港警方近日嚴打電話詐騙，已逮捕154名詐騙份子。圖／美聯社

香港網路騙案和電話騙案猖獗，香港警方冬至日公布強力打擊電話騙案，拘捕154人，涉案金額達2.8億港元（約新台幣11.7億元）。

香港警方12月3日起至20日採取行動，打擊假冒客戶服務電話騙案及其他網上騙案，拘捕154名男女，牽涉244宗騙案，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，涉及共214名受害人 ，涉款超過2.8億港元。

香港警方東九龍總區說，今年首十月錄得1,071宗假冒客服電話騙案，騙徒冒認知名網購平台，致電受害人訛稱買了收費服務，要求以自動轉帳形式扣數，否則會影響信用評級，騙徒其後把電話轉駁到另一名假扮銀行職員的同伙，誘使受害人轉帳或交出銀行密碼。

其中一宗涉款約95萬港元（約新台幣398萬元）的「假冒客服騙案」中，一名61歲女子在8月接到陌生人來電，自稱是「微信」客服員，聲稱受害人在平台開通「百萬保障」服務，會在銀行戶口每月自動扣障，當受害人感到不知所措，騙徒再將電話轉接到另一名假冒銀行職員的騙徒，以身分認證為藉口，要求受害人將95萬港元轉帳到指定銀行戶口。

警方其後拘捕一名假戶口的持有人，被捕人承認以2,000港元（約新台幣8,389元）報酬，出售兩個銀行戶口。 警方提醒，市民不應借出或賣出銀行戶口和電話號碼等個人資料，去處理來歷不明的財產，即使沒有實質參與騙案，亦可能干犯「洗黑錢」等罪行。

香港警方說，十二月採取打擊電話騙案的行動拘捕154人中，有119男35女，年齡介乎15至72歲。

港警 香港

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