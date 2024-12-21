費時30年 北京先農壇「慶成宮」重現昔日光彩

位於北京中軸線上先農壇的「慶成宮」已有560年歷史，在歷經近30年騰退和修繕後，21日終於開放參觀。這也是北京中軸線今年7月申請世界遺產成功後，首個煥新亮相的古建築群。

北京日報報導，慶成宮建築群坐落在先農壇外壇東側，始建於明天順二年（1458年），原名「齋宮」，是明清帝王祭祀先農前齋戒的場所；清乾隆二十年（1755年），改建形成現有格局，更名為「慶成宮」，成為皇帝祭享先農、親耕籍田（註：「籍田」指古時天子親耕之田）禮成慶賀的場所。

一年多前，慶成宮還被「淹沒」在民居中，院內宮牆被佔用，文物遭嚴重破壞。再往前追溯，這處古建築群曾長期被多家單位佔用，早在1990年代，北京古代建築博物館就與佔用單位簽訂騰退移交協議書。

「騰退」指房屋使用權人沒有合法理由佔有使用所有權人的房屋，所有權人有權利要求使用權人搬離房屋的一種方式。北京古代建築博物館以此收回慶成宮主體建築群管理使用權，但古建以外的區域仍有大量民居。

近年來，在北京中軸線申請世界遺產保護工作的帶動下，慶成宮建築群的騰退和保護取得歷史性突破。2023年，先農壇先後完成慶成宮區域文物徵收騰退、非文物建築拆除等任務，53戶居民、1家單位全部交房清退，110處違建被拆除。

針對已經完成修繕的慶成宮，北京古代建築博物館館長薛儉解讀，慶成宮裡處處有看點，建築本身也是「展品」。慶成宮是先農壇內營造等級最高的皇家建築群，正殿、後殿均為重檐廡殿頂，覆蓋綠色琉璃瓦，梁枋採用金龍和璽彩畫，窗花採用三交六椀菱花圖案，殿內裝飾採用團龍圖案天花，盡顯明代皇家建築的氣派。