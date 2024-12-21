出遊慘遭丟包…重慶百位老人搭機赴海南 旅行團竟「費用不夠」沒買機票

一場便宜旅行團，卻牽扯出社會人員未經許可經營旅行社業務的問題。300多位來自重慶的老人家原訂19日報名參加海南三亞旅行團，結果到了機場卻被告知旅行社沒有買機票。他們參加的旅行團先是表示旅費根本不夠買機票，而原本說好要負責買票的地陪一直沒有買票，經官方調查卻發現查無此人。海南省政府表示會進一步調查，並將嚴厲打擊栽贓抹黑海南旅遊者。

星島日報引述陸媒報導，這些遊客參加的是人民幣1580元（約新台幣7063元）的「重慶雙飛三亞」旅行團。19日他們在重慶統景兩江假日酒店集合，由旅行社安排的巴士送到重慶江北機場搭飛機，但到了機場才知道旅行社根本沒有買去三亞的機票，這些遊客又被送回到統景兩江假日酒店。

許多老人在飯店拿著行李不知所措，現場亂成一團。其中一名參加者在受訪時表示，「我們都是60、70歲老人，沒坐過飛機，想去玩一下」、「通知我們早上在酒店集合，大家一起坐大巴車去江北機場，是早上十點鐘飛機票，結果到了機場又把我們拉回酒店」。

旅行社負責人黃先生出面解釋稱，這件事情是交給海南的地陪負責，「我們打款給對方，結果對方沒有出團票。」他還指出，重慶到三亞的來回機票，人民幣1580元的團費是不夠付的，故只能讓海南方面買團體票，沒料到對方一直沒有買票。他強調，這個旅行團不是不合法的購物團，是正常的旅遊團。

本報記者實際查詢機票網站，從重慶江北機場飛往三亞任一機場，最便宜的機票約為新台幣2700元(約人民幣604元)，來回機票的價格雖然不會超過旅行團的整體報價，但剩餘的金額確實難以支付剩餘的住宿、導遊和領隊等開銷。

針對這起事件，海南省旅遊和文化廣電體育廳還在21日一大早發布通告表示，已獲知重慶發生的事件，海南省旅文廳高度重視，立即指派廳行政執法局第一時間對重慶組團社以及海南地接社具體信息進行核查。

通告指出，目前遊客沒有提供準確合約，而旅行社提供的海南地接社聯繫人「韓某」，經調查並非海南地接社員工，執法人員聯繫後，其自稱一直在湖南從事旅遊行業，且不知曉組織重慶游客來海南旅遊一事。初步研判，該行為可能涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。

通告最後對擾亂海南旅遊事者者發出嚴厲警告，「我們已向公安部門報案並將聯合重慶文旅執法部門和公安部門進一步深入調查，並對未經許可經營旅行社業務的旅遊亂象進行頂格處罰。事件後續調查和處置結果將聯合重慶方面及時向社會通報。凡是對於擾亂海南旅遊市場秩序和栽贓抹黑海南旅遊的，我們都將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底。」