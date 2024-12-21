性蕭條？陸年輕人性生活活躍度低 逾一成已1年沒性生活

大陸國投證券首席經濟師高善文曾形容今天中國大陸一個明顯的現象是：「生機勃勃的老年人，死氣沈沈的年輕人和生無可戀的中年人」。這一現象也反映在早前公布的一份關於中國人的性生活調查中。調查顯示，中國「95後」（目前30歲以下）年輕人正陷入「性蕭條」。

據《三聯生活周刊》報導，北京大學與復旦大學學者歷時三年，共收集到6,828份有效問卷，聯手完成「中國人私生活質量調查」，並於今年稍早公布。

毫不意外的是，調查顯示，「95後」的性觀念的確更開放。「95後」男女的初次性行為年齡，中位數都是19歲，比「70後」和「80後」分別提前了5到3歲。

此外，對「70後」和「80後」來說，性更多是一種表達感情的載體，但越來越多的「90後」卻認為，性可以是生理需求的單純釋放，不一定要和感情聯繫在一起，到了「95後」，性與愛甚至進一步剝離了。

調查顯示，「90後」選擇性對象不一定是為了結婚，甚至也不一定是為了戀愛。這當中，網路對「90後」，尤其是「95後」性觀念的塑造起到了重要作用。

比如 「約炮」這樣的詞彙就是從網路流行開來的，通過網路，年輕人更很容易獲取性伴侶，間接鞏固了年輕人對「性」與「愛」剝離意識的形成。

不過，依然有約60%的中國年輕人認為，性的目的就是愛。也有很大比例的年輕人，會在性關係後，會與對方進入戀愛階段。也就是說，「性」與「愛」不一定是完全剝離了，有時只是順序變了。

調查的一項結果還顛覆了一般人認知：精力應該更為旺盛的「95後」，在性生活活躍度方面，竟然比「80後」甚至「70後」還低。

調查顯示，在1970年至1994年有配偶的男女中，過去一年沒有性生活的比例在6%至9%，但「95後」同樣是有配偶的情況下，過去一年沒有性生活的男女比例竟達到14.6%和10.1%，其中高學歷族群的性生活甚至更少。

《三聯生活周刊》指出，中國年輕人性活躍度下降可能有兩個原因：一是生活壓力。「996」（指早上9點上班，晚上9點下班，一周工作6天）的工作節奏，已經讓他們下班回家後身心俱疲，只想躺在床上滑手機。

另一個原因則則是，現在年輕人的娛樂選擇變多了，如追星、養寵物、電子遊戲等等。

中國年輕人陷入「性蕭條」，也一定程度解釋了為何當代中國年輕人生育意願不高。報導稱，傳統對婚姻家庭的研究中，性生活的頻率和滿意度，是影響親密關係與家庭和諧的重要因素。年輕人性活躍度普遍降低，也意味著維繫伴侶關係的一個重要紐帶沒有了，這可能會導致年輕人離婚率上升。