網紅「李老師不是你老師」發行迷因幣 期待還幻滅？網兩派爭論

在社群平台X上活躍的大陸海外異議人士「李老師不是你老師」18日宣佈發行迷因幣「$LI」，引發議論，並在發行當天累積近千萬市值。李穎表示將用募集到的這些錢來創建基金會，助力海外中文文化社群的發展，但也有許多網友懷疑這是騙局。

「李老師不是你老師」的帳號經營者本名李穎，也被稱作李老師，目前在社群平台X有超過180萬人追蹤，其發布的內容主要是關於大陸發生的抗議事件、腐敗和刑事犯罪等，多數都是在大陸網路上看不到的內容。李穎因為2022年大陸白紙運動期間持續發布普通民眾投稿消息而聲名大噪。

「李老師不是你老師」18日發文表示，在區塊鏈平台Solana上在發行了迷因幣「$LI」，其最終目標是透過良性機制，幫助海外中文文化社群一同發展和壯大。文章表示，李穎和其團隊在現實世界遭遇不同程度的壓力，這也是海外中文社區里的其他團隊所存在著的普遍情況，希望藉由「$LI」的發行，幫助海外中文文化社群正向發展，捍衛中國人的新聞自由和言論自由。

自由亞洲電台報導，李穎表示，自己一開始對加密貨幣也有所懷疑，但最近幾個月看到主流文化開示接受加密貨幣、比特幣ETF不斷發行、川普和馬斯克也看好加密貨幣，讓他的觀念開始轉變。尤其是當他的個人銀行卡被中國當局全部凍結之後，他意識到只有加密貨幣能夠帶給他「一個真正意義上的自由」。

李穎續指，他在今年9月為躲避中國海外警察騷擾而到歐洲各地旅行，發現海外華人社群的優秀創作者和年輕人反抗社群都面臨一個共同問題，就是沒有資金。他表示，「當時我也很羞愧，因為我作為他們當中可能說是影響力最大，或者是流量最高的人，其實我也沒有辦法去解決這個問題」。

「$LI」發行的消息其實引發了網路上簡中社群強烈的正反意見，有的網友諷刺「反共是掙錢的手段」、「李老師要發財了，無償奉獻神話落幕了」、「眼看騙局揭穿，割波韭菜回家！不送」，加上發行後「$LI」的價值迅速下跌，有人則擔憂「銀行暴雷了可以找李穎投稿，李穎發幣一旦暴雷找誰投稿？」

但也有少數人對李老師表示支持，並對他的行動寄予厚望，認為「是在走出一條大家看不懂的路」、「不要只是用懷疑的心態去看這件事」、「如果成功並且證明不是割韭菜，能建立起大家的信任，就將改變海外青年反抗社群資金困難的狀況，這樣很多事情就能做成了」。