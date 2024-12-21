女兒目睹母親車禍重傷 反覆念「要救媽媽」5日後猝死…醫揭死因

甘肅省皋蘭縣一名女子因目睹母親被汽車高速撞擊致重傷癱瘓，驚嚇過度後出現胸悶、心悸等症狀，最終在5天後猝死，年僅27歲。家屬接連遭受母傷女亡的打擊，痛苦萬分，更因追討賠償無望，無語問蒼天。

《魯中晨報》報導，據家屬彭姓男子描述，母親當時正穿越馬路返回自家經營的小超市，遭一輛高速行駛的汽車撞飛，瞬間頭部著地，傷勢極重。雖經搶救保住性命，但癱瘓在床，生活完全無法自理。

彭男表示，27歲的妹妹因親眼目睹車禍全過程，心理受創，從當天開始便出現胸悶、頭暈、身體發軟等症狀，甚至狂躁不安，整日反覆念著「一定要救媽媽」，連飯也吃不下。儘管送醫治療，情況並未好轉，僅僅5天後病情惡化，最終猝死。醫生判定，死因是受到驚嚇後引發的生理過激反應，俗稱「嚇死」。

事後，彭家向肇事駕駛提起訴訟，但法院近日確認駕駛名下無財產，導致賠償希望渺茫。家屬只能陷入悲痛與無助，無語問蒼天。

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文章授權轉載自《香港01》