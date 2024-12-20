外籍男子體內藏毒入境廣州 排出25顆古柯鹼、海洛因

一名外籍男子近日經廣州白雲機場入境大陸時，被海關懷疑其涉嫌體內藏毒。他被送往指定醫療機構檢查，後排出25顆毒丸；經檢測，證實毒丸內含古柯鹼及海洛因。

海關總署消息，廣州海關所屬廣州白雲機場海關人員監管一架入境航班時，發現一名外籍男旅客形跡可疑、神色慌張。

經詢問排查，現場海關人員判定其存在人體藏毒嫌疑並移交緝私部門。該男子隨即被送往指定醫療機構做進一步檢查，監護排毒共排出毒丸25顆，經專業機構檢測，含毒品古柯鹼339.95克、海洛因0.94克。

海關總署稱，近年來，國際販毒集團不斷變化走私藏匿毒品的管道和手法，甚至採用人體藏毒的方式鋌而走險，還利用長者、殘疾人士、孕婦等特殊人群來帶毒或掩護走私。

海關提醒，根據《刑法》第三百四十七條等規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。走私毒品一旦被發現，走私者將面臨法律的嚴懲，可能面臨長期監禁甚至死刑的刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》