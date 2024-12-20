外籍男子體內藏毒入境廣州 排出25顆古柯鹼、海洛因
一名外籍男子近日經廣州白雲機場入境大陸時，被海關懷疑其涉嫌體內藏毒。他被送往指定醫療機構檢查，後排出25顆毒丸；經檢測，證實毒丸內含古柯鹼及海洛因。
海關總署消息，廣州海關所屬廣州白雲機場海關人員監管一架入境航班時，發現一名外籍男旅客形跡可疑、神色慌張。
經詢問排查，現場海關人員判定其存在人體藏毒嫌疑並移交緝私部門。該男子隨即被送往指定醫療機構做進一步檢查，監護排毒共排出毒丸25顆，經專業機構檢測，含毒品古柯鹼339.95克、海洛因0.94克。
海關總署稱，近年來，國際販毒集團不斷變化走私藏匿毒品的管道和手法，甚至採用人體藏毒的方式鋌而走險，還利用長者、殘疾人士、孕婦等特殊人群來帶毒或掩護走私。
海關提醒，根據《刑法》第三百四十七條等規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。走私毒品一旦被發現，走私者將面臨法律的嚴懲，可能面臨長期監禁甚至死刑的刑罰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言