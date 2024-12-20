演出被取消 中國大陸舞蹈家金星：相信作品價值
據報導，中國知名變性主持人、舞蹈家金星最新回應多場演出被取消時說，相信自己的作品價值，相信觀眾群體的認真程度和忠誠度，時間能說明一切問題。
金星舞蹈團原定在廣州、佛山、蘇州、上海的表演近月先後被取消，外界認為這與她早前公開展示代表支持LGBT（性少數群體）的彩虹旗有關。
在演出被取消後，金星曾發文質問相關官員，挑戰官方的決定。
星島日報今天在報導轉述新加坡的消息指出，金星在中國的演出被取消後，選擇給自己充電，到歐洲跟家人一起過聖誕節，並將於明年1月在新加坡首次表演現代舞「三位一體」，以此開啟2025年巡演。
對於在中國的演出被取消，報導轉述金星說，她很能正確地面對，並指有些地方的部分文化管理者、市場管理者可能對金星舞蹈團有些誤會，在誤會消除之前，暫時取消演出或接到觀眾投訴，都是很正常的市場行為。
她說，個人對此不太擔心，相信自己的作品價值，相信觀眾群體的認真程度和忠誠度，無論在什麼環境下，當誤會產生時，時間能說明一切問題，「給觀眾一些耐心，給市場一些耐心，給自己一些耐心就可以了」。
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