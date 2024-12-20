南京女搭巴士突遭陌生男脫褲打至滿臉血 司機外送員出手相救

近日，中國大陸江蘇南京有女乘客在巴士上突遭一名陌生男子脫褲及毆打，司機陳健見狀立即停車並上前制止，兩名路過的外送員亦上車協助並幫忙報警。警方已將鬧事男子帶至派出所作進一步調查處理。

事發於12月15日晚上9時15分，南京61路巴士在途經雨花南路安德門大街十字路口時，後車廂傳來女乘客的尖叫聲。監視器畫面顯示，一名男子正用玻璃杯猛砸一名女乘客，女生發出痛苦的叫聲，他之後又將對方壓在座位上繼續毆打。

聽到動靜的司機陳健立即靠邊停車，大聲呵斥並衝前拉開該名男子，後者企圖從後門逃跑，陳健便用身體壓住對方，不讓他逃走。

為盡快將男子報送警察機關處理，陳健一邊控制該名情緒失控的男子，一邊提醒女乘客下車報警。驚魂未定的女乘客跑下車後，向來往的幾名路人求救，兩名外送員見狀主動上車協助陳健並幫忙報警。

期間，該名男子多次試圖擺脫陳健的控制逃跑，但都被死死控制住，直到幾分鐘後，警方趕到現場，陳健才鬆手將他交給警察，並描述事發的全過程。在與男子搏鬥中，陳健更不慎扭傷腰。

女事主交代，她與騷擾毆打她的男子並不相識，對方應該有喝酒，事發時一直試圖拉扯她的褲子。幫忙報警的外送員稱，當時見到女事主滿臉血，他便上車與司機合力制服手持兇器的男子。

中國大陸一名女子搭車時突遭陌生男子攻擊。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》