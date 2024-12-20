快訊

柯文哲寄信辭黨主席 民眾黨嗆法官：自行判定辭職生效

中職／陳子豪轉戰味全龍「炸裂舞」恐成絕響 峮峮5字回應

起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給民眾黨

女子被灌醉慘遭多人性侵 輕生後手機備忘錄成「定罪重要證據」

香港01／ 撰文／許祺安
中國大陸一名女子去年遭3男灌醉性侵，不堪受辱自盡。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子去年遭3男灌醉性侵，不堪受辱自盡。示意圖／ingimage

2023年6月，中國大陸廣東揭陽一名女子黃某某遭三名男子灌醉後性侵，不堪受辱於一個月後投江自盡，其手機內的備忘錄記錄下被脅迫的經過，成為法院定罪的重要證據。案件近日在廣東省高級人民法院完成終審，三名被告人分別被判無期徒刑及10至15年有期徒刑。

案件經過：女子遭密謀灌醉性侵

內媒《紅星新聞》報道，據廣東省揭陽市中級人民法院一審判決書，去年6月15日晚間，三名男子萬某、潘某福與張某背密謀將受害人黃某某灌醉，進而對其實施性侵。當晚，萬某與潘某福首先將黃某某帶至榕城區一村內的燒烤攤，以喝酒為名設局灌醉黃某某。其間，萬某聯繫張某背到場，並商議下一步行動。

次日凌晨，三人將黃某某帶至揭東區某公寓的5樓房間。黃某某感覺不對勁，多次嘗試反抗並躲進洗手間。然而，張某背將其強行拉出，不顧其抵抗，強行與其發生性關係。之後，萬某也對黃某某實施了性侵，潘某福因害怕未參與直接性侵，但其全程在場並未阻止其他人。

不堪受辱 女子一月後投江自盡

直至去年7月16日凌晨，黃某某不堪受辱，在榕江揭陽段投江自盡。經司法鑑定，黃某某符合溺水死亡，證實為自殺。案發前，黃某某在其手機備忘錄中詳細記錄了被脅迫的經過，這一關鍵證據成為警方和檢方調查的重要物件。

一審判決：兩主犯獲重刑 一人被認定為從犯

今年6月6日，揭陽市中級人民法院一審判決三人構成性侵罪，且犯罪情節惡劣。法院認為，張某背、萬某在犯罪中起主要作用為主犯，張某背因為累犯且積極參與，判處無期徒刑，萬某則因主動策劃犯罪，判處有期徒刑十五年；潘某福則因消極參與被認定為從犯，但全程參與犯罪過程，亦應對整體犯罪結果負責，判處有期徒刑十年。

二審維持原判：被告上訴理由不成立

一審判決後，張某背與潘某福不服判決，提出上訴。張某背辯稱其系中途參與，並非主謀，量刑過重；潘某福則認為自己未參與直接性侵，僅消極袖手旁觀，請求從輕量刑。

11月29日，廣東省高級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。法院認為，被害人生前的手機備忘錄與三名被告的供述內容相符，證實三人違背受害人意願進行性侵。張某背與萬某均在共同犯罪中起主要作用，應按其參與的全部犯罪行為予以懲處；潘某福則因未參與直接性侵，被認定為從犯，但全程協助同案人完成犯罪，仍需承擔法律責任。

法院強調維護婦女權益

該案件因涉及性侵和受害人自殺，引發社會廣泛關注。法院終審認定三名被告構成性侵罪，維持原判，對社會釋放了依法懲治性侵犯罪的強烈信號。案件同時凸顯出對婦女權益的保護以及對性犯罪的零容忍態度。

當地司法機關表示，此案的審理過程充分依據證據，尤其是受害人手機備忘錄中的記錄內容，對案件的事實認定起到了重要作用，亦提醒公眾重視科技手段在司法程序中的運用。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

高三女生遭灌醉強姦致死 死者母親批：被告毫無悔過，求處死刑

山西大學外籍留學生酒吧猥褻女生 警方：行拘5日兼限期內出境

文章授權轉載自《香港01》

性侵

延伸閱讀

性侵殺女師逃死 邢泰釗：將提非常上訴

遭3男密謀灌醉後性侵 女投江自盡前1動作留下鐵證

法國72歲尪迷昏妻供逾50男性侵震驚民眾 法院判決出爐

性侵殺害師鐸獎女教師「死裡逃生」 檢察總長：分案提非常上訴

相關新聞

曾說不知「八孩鐵鏈女」案 陸縣委書記受賄判12年

2022年大陸江蘇徐州豐縣被曝光一起駭人聽聞的「八孩鐵鏈女」事件，當時聲稱不知曉該案，坦言自己身為地方主官「感到很愧疚」...

南京女搭巴士突遭陌生男脫褲打至滿臉血 司機外送員出手相救

近日，中國大陸江蘇南京有女乘客在巴士上突遭一名陌生男子脫褲及毆打，司機陳健見狀立即停車並上前制止，兩名路過的外送員亦上車協助並幫忙報警。警方已將鬧事男子帶至派出所作進一步調查處理。

女子被灌醉慘遭多人性侵 輕生後手機備忘錄成「定罪重要證據」

2023年6月，中國大陸廣東揭陽一名女子黃某某遭三名男子灌醉後性侵，不堪受辱一個月後投江自盡，其手機的備忘錄記下被脅迫的經過，成為定罪的重要證據。近日三名被告分別被判無期徒刑及10至15年有期徒刑。

靈車大戰計程車！切線險撞急停6次逼車 小黃司機怒曝後續

行車時如要切線，必需注意路面情況，顧及安全！香港一台靈車因切線問題差點與計程車相撞，雙方互罵後小黃司機先開走，未料靈車追上開到計程車前方，多次急剎，計程車司機質疑是蓄意「逼車」。

陸航空公司今年旅次破7億 歷史新高

大陸民用航空局16日披露，截至12月15日，今年中國大陸航空公司完成旅客運輸量超過7億人次，達7億48萬人次，日均旅客運...

國際數據：香港台北重登全球最繁忙航線

根據一份國際航空報告，香港與台北之間重奪全球繁忙航空路線首位，2024年目前為止已處理了678萬1577個機位，但仍較2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。