女子被灌醉慘遭多人性侵 輕生後手機備忘錄成「定罪重要證據」

2023年6月，中國大陸廣東揭陽一名女子黃某某遭三名男子灌醉後性侵，不堪受辱於一個月後投江自盡，其手機內的備忘錄記錄下被脅迫的經過，成為法院定罪的重要證據。案件近日在廣東省高級人民法院完成終審，三名被告人分別被判無期徒刑及10至15年有期徒刑。

案件經過：女子遭密謀灌醉性侵

內媒《紅星新聞》報道，據廣東省揭陽市中級人民法院一審判決書，去年6月15日晚間，三名男子萬某、潘某福與張某背密謀將受害人黃某某灌醉，進而對其實施性侵。當晚，萬某與潘某福首先將黃某某帶至榕城區一村內的燒烤攤，以喝酒為名設局灌醉黃某某。其間，萬某聯繫張某背到場，並商議下一步行動。

次日凌晨，三人將黃某某帶至揭東區某公寓的5樓房間。黃某某感覺不對勁，多次嘗試反抗並躲進洗手間。然而，張某背將其強行拉出，不顧其抵抗，強行與其發生性關係。之後，萬某也對黃某某實施了性侵，潘某福因害怕未參與直接性侵，但其全程在場並未阻止其他人。

不堪受辱 女子一月後投江自盡

直至去年7月16日凌晨，黃某某不堪受辱，在榕江揭陽段投江自盡。經司法鑑定，黃某某符合溺水死亡，證實為自殺。案發前，黃某某在其手機備忘錄中詳細記錄了被脅迫的經過，這一關鍵證據成為警方和檢方調查的重要物件。

一審判決：兩主犯獲重刑 一人被認定為從犯

今年6月6日，揭陽市中級人民法院一審判決三人構成性侵罪，且犯罪情節惡劣。法院認為，張某背、萬某在犯罪中起主要作用為主犯，張某背因為累犯且積極參與，判處無期徒刑，萬某則因主動策劃犯罪，判處有期徒刑十五年；潘某福則因消極參與被認定為從犯，但全程參與犯罪過程，亦應對整體犯罪結果負責，判處有期徒刑十年。

二審維持原判：被告上訴理由不成立

一審判決後，張某背與潘某福不服判決，提出上訴。張某背辯稱其系中途參與，並非主謀，量刑過重；潘某福則認為自己未參與直接性侵，僅消極袖手旁觀，請求從輕量刑。

11月29日，廣東省高級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。法院認為，被害人生前的手機備忘錄與三名被告的供述內容相符，證實三人違背受害人意願進行性侵。張某背與萬某均在共同犯罪中起主要作用，應按其參與的全部犯罪行為予以懲處；潘某福則因未參與直接性侵，被認定為從犯，但全程協助同案人完成犯罪，仍需承擔法律責任。

法院強調維護婦女權益

該案件因涉及性侵和受害人自殺，引發社會廣泛關注。法院終審認定三名被告構成性侵罪，維持原判，對社會釋放了依法懲治性侵犯罪的強烈信號。案件同時凸顯出對婦女權益的保護以及對性犯罪的零容忍態度。

當地司法機關表示，此案的審理過程充分依據證據，尤其是受害人手機備忘錄中的記錄內容，對案件的事實認定起到了重要作用，亦提醒公眾重視科技手段在司法程序中的運用。

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文章授權轉載自《香港01》