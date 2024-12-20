靈車大戰計程車！切線險撞急停6次逼車 小黃司機怒曝後續

行車時如要切線，必需注意路面情況，顧及安全！網路上行車記錄器群組瘋傳影片，顯示香港油麻地一家殯儀公司的靈車因切線問題差點與計程車相撞，計程車司機質疑對方沒有好好打燈，雙方爆粗互罵後，車上還有乘客的小黃司機先開走，未料靈車從後追上開到計程車前方，多次突然急剎，被計程車司機質疑是蓄意「逼車」。

片段引起熱議，有網友認為靈車已打燈，但也有意見認為「打燈了不起嗎，要看車啊」，但許多人認為在馬路上不宜與「棺材車」爭路，「和靈車鬥，衰運有排行」。

涉事計程車司機向《香港01》表示，不滿靈車司機是在切線中途才突然打燈，當時兩車之間只有1個人的距離，對方「幾次突然剎車」，他至少有6次急停避撞，而當時他正在載客，亦要顧及乘客安全，「好氣憤，車上還有乘客」。計程車司機質疑對方涉及危險駕駛，坦言已就事件報警。

靈車切線險釀相撞 雙方司機爆粗互罵

Facebook群組「車Cam L（香港群組）」日前瘋傳計程車上的行車記錄器影片，只見一台靈車在駛出路口切線時打燈示意，因距離很近，尾隨的計程車急停，幸及時剎車才避免碰撞。計程車司機氣極質問靈車司機，靈車司機未示弱怒嗆反擊，雙方互爆粗口「問候」對方。

靈車突駛至計程車前方疑「逼車」

由於當時正接載乘客，計程車未繼續爭辯開車離開，並向車上女乘客抱怨，乘客也稱靈車「燈都沒打」。過了一會，靈車突然加速切線駛到計程車前方，隨即多次突然減速急停。計程車認為對方是故意的，因靈車前方沒有其他車輛，質疑對方是在逼車。

網友想起《破‧地獄》

片段引起熱議，網友引用《破·地獄》中黃子華的對白「果然生人都好多地獄」，部分人認為靈車司機有打燈，「為什麼我看到他有打燈啊」，也有網友覺得「打燈了不起嗎，還是要看車啊」，而且打燈後也要留行車安全距離，待行車線上的車放慢才可切線，「一打燈就切線，和沒打有什麼區別」。

不過，許多人認為馬路上見到靈車最好避忌一下， 「這個行業的人咒罵你，你要倒楣啦」。

計程車司機現身爆內情：兩車距離僅「1個人距離」險撞

行車記錄器車主、計程車司機Mark事後向《香港01》講述事發經過，指事發於12月17日下午約3時35分，他接載乘客駛經宋王臺，旁邊的靈車在切線中途才打燈示意要切線，當時右邊無地方可去，懷疑對方想「U-TURN」。由於雙方距離十分接近，Mark眼見情況危險，只好立即剎車，幸及時停車，他形容當時兩車距離僅「得1個人距離」，實在非常危險。事件令他感到不忿，所以才會與靈車司機爭辯，惟因當時車上有客人，因此選擇不多爭辯就離開。

質疑涉危駕已報警

Mark事後沿世運道往啟德方向行，靈車突然駛到他前方多次剎停，「幾次突然減速，行車錄器有拍到」，旁邊有警車駛經對方都未有收斂，指對方起碼6次突然急剎，「好氣憤，車上還有乘客」。片段未拍下結局，而Mark透露雙方駛去附近的迴旋處才各自往不同方向離開，他認為靈車司機涉危險駕駛，已就事件報案，警方稱將交由交通部跟進。

不少網友提到職業司機行走馬路最好不要和棺材車「過不去」，以免打擾先人。Mark則指出雙方險撞之際，他看到車上只有司機1人，未見棺木。 香港一輛計程車司機指遇到靈車故意逼車。（受訪者提供影片截截圖）

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文章授權轉載自《香港01》