陸航空公司今年旅次破7億 歷史新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國際遊客訪問中國大陸人數逐漸增加，專家指出過境免簽政策優化有助吸引外國客赴陸。圖為外國青年走進福州三坊七巷，領略福州歷史文化魅力。（中新社）
國際遊客訪問中國大陸人數逐漸增加，專家指出過境免簽政策優化有助吸引外國客赴陸。圖為外國青年走進福州三坊七巷，領略福州歷史文化魅力。（中新社）

大陸民用航空局16日披露，截至12月15日，今年中國大陸航空公司完成旅客運輸量超過7億人次，達7億48萬人次，日均旅客運輸量超過200萬人次，同比增長18.1%，創大陸民航發展歷史新高。

中新社報導，大陸民航局方面指出，大陸國內市場保持旺盛，截至12月15日，今年大陸國內航線完成旅客運輸量約6.4億人次，同比增長約13%，較2019年同期增長約14%。 　　

國際市場加快恢復。2024年7月以來，恢復程度連續五個月超過90%，截至12月15日，今年國際航線旅客運輸量超過6000萬人次，同比增長超130%，恢復至2019年同期約88%。

此外，今年春運、暑運期間，民航日均旅客運輸量分別完成210萬人次和229萬人次，行業單日最高旅客運輸量達245萬人次，較2023年單日最高提高9.8%；行業平均客座率水平超過83%，同比提升超5個百分點，與2019年同期基本持平，行業客座率單日最高接近88%。

大陸民航局表示，下一步將密切關注民航市場變化，確保民航運行安全平穩有序，積極挖掘大陸國內航空市場需求，持續推進國際航空市場恢復和發展。

此外，隨著大陸簽證政策不斷優化，外國遊客赴陸旅遊熱度上升。大陸在線旅遊平台「去哪兒」17日發布的數據顯示，該平台上今年以來使用非中國大陸護照預訂大陸國內航線機票的旅客預訂量，同比增長近2倍。

去哪兒數據顯示，使用非大陸護照預訂大陸國內航線機票的旅客之中，持美國、俄羅斯、加拿大、韓國、澳洲護照旅客的預訂量排名前五位。持馬來西亞、日本、哈薩克護照旅客的預訂量同比增幅最明顯，均在2倍以上。

除了飛機，不少外國遊客選擇在大陸乘坐高鐵出行。平台數據顯示，美國、韓國、俄羅斯、越南、馬來西亞的旅客高鐵票預訂量排名靠前，江浙滬2小時高鐵圈、川渝2小時高鐵圈、廣深2小時高鐵圈廣受歡迎。 　　大陸國家移民管理局17日發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天）。適用對外開放口岸由原有的39個增加至60個。 　　

去哪兒平台預計，隨著此次過境簽證政策優化，更多大陸二線城市將迎來外國旅客。目前，二線城市中可接待外國旅客的三星級以上酒店供給量基本滿足外國旅客需求，這些酒店的位置覆蓋了主要商圈、景區、交通樞紐。 　　

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示，如今中國大陸已成為不少外國旅客的首選中轉地，如日本、韓國旅客會通過中國大陸中轉飛往澳洲。此次過境免簽政策優化，將有助於進一步吸引外國遊客赴陸。

馬來西亞 高鐵

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