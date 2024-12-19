陸網信辦整治網紅兒童非法牟利、惡意短影音等問題

大陸在2024年實施《未成年人網絡保護條例》，大陸網信辦19日盤點可能影響未成年人身心健康的各類新問題新情況，包括利用「網紅兒童」違規牟利、誘導未成年人參與直播拆卡、惡意模仿發布短影音等。

據大陸網信辦的微信公眾號，有短影音平台部分帳號收集血腥、驚悚等負面內容，或是惡意改編經典動畫，部分內容借動畫形式，模擬校園欺凌情節，美化自殺自殘行為，嚴重危害未成年人身心健康；有用戶在未成年人分享日常生活內容頁面的評論區，惡意發佈低俗表情包和不良交友訊息，在一些未成年人集中的頻道，使用分隔符、替代詞等方式，傳播低俗色情內容。

有帳號炮製所謂「網紅兒童」，包括讓未成年人擺拍校園霸凌影音，以未成年人結婚懷孕為噱頭發布「07年寶媽在婆家帶娃的一天」內容，讓未成年人演繹「做一個綠茶的自我修養」等不良價值觀內容，藉此引流售賣商品。網信部門對相關帳號採取清理粉絲、取消營利權限、關閉等處置措施。

另有個別社交媒體在開啟青少年模式後，仍出現色情引流資訊，誘導未成年人添加群組、下載APP，傳播涉黃涉賭內容。個別平台存在擦邊圖片或低俗評論內容；還有的是部分兒童智慧手錶通過產品搭載的語音問答服務，傳播危害未成年人身心健康的訊息。

企業予以行政處罰。

大陸網信辦表示，針對危害未成年人身心健康的各類網路亂象，將持續加大治理力度，壓實網站平台主體責任，採取有效措施，遏制違法不良訊息隱匿傳播，從嚴處置處罰問題突出的平台和帳號。