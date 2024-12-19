中國大陸「遠洋捕撈」執法難根治 地方財政緊張是關鍵

中國地方警察異地趨利性執法（俗稱「遠洋捕撈」）影響民營企業信心，震動總理李強表態要規範涉企執法。法界人士指出，地方財政緊張是關鍵原因，這個背景不改變，遠洋捕撈不會消失。

「遠洋捕撈」是指出於利益驅動，部分地區的公安機關違法違規異地抓捕、查封、凍結外地企業人員及資產，特別是針對民營企業財產和個人財產的行為，近年這類案例大量增加。北京一家遊戲公司總經理邢燕軍還因此在內蒙古警方指定監視居住期間死亡。

一名上海律師18日在微信公眾號「鯉鮛鯽」發文「遠洋捕撈難以根治的原因」，指最關鍵的原因就是地方政府缺錢，「以前房地產火熱時，遠洋捕撈就比較少」。地方財政沒錢了，地賣不出去了，稅務部門已經很努力了，「最後還是得靠槍」。

他並解釋，根據中國刑訴法的管轄權，在網路經濟時代，只要在內蒙古有一個人買某家公司的東西，當地就算有對該公司管轄權了。

此外，「罰沒財產返還制」也就是罰沒的財產還可以分成返還，這激勵了具體辦案警察，「不但解決了地方政府的問題，還解決了辦案機關的錢囊，因此，上下一體，同心協力，最終肯定把『遠洋漁業』做大做強」。

文章說，現在中央政府發債，分配給地方政府一點，但也不是完全滿足，甚至就只能滿足還債務利息。「地方財政緊張，這個背景不改變，遠洋捕撈不消失。」

不過，這名律師也認為，中央要是處罰幾個遠洋捕撈的例子，在官媒上宣傳，至少短期之內會收斂一點。如前述內蒙古把人弄死的這種案子，就要重點整治。

這篇文章今天已經被下架。

環球時報17日刊發浙江大學數字法治研究院副院長的文章，也在探討如何根除「遠洋捕撈」的問題。作者認為，短期應強化異地執法的程序限制；中期應推動罰沒財物統一入中央國庫，防止執法者成為獲利者；遠期應強化司法權的中央領導。

根據中國公安部規定，公安機關在異地執行傳喚、拘傳、拘留、逮捕，開展勘驗、檢查、搜查、查封、扣押、凍結、訊問等偵查活動，應當向當地公安機關提出辦案協作請求，並在當地公安機關協助下進行，或者委托當地公安機關代為執行。

中國允許異地執法，認為一定程度可破除地方保護主義，但官方也知道其中的弊病。2020年，中國公安部發布「公安機關異地辦案協作『六個嚴禁』」；2021年再發布「公安機關禁止逐利性執法『七項規定』」進行專案整治，要求嚴格履行異地辦案協作手續。

然而，網上有法界人士指出，這些對趨利性執法的整治效果卻不容樂觀，因為即便嚴格履行異地辦案協作手續，也容易流於形式。