國際數據：香港台北重登全球最繁忙航線
根據一份國際航空報告，香港與台北之間重奪全球繁忙航空路線首位，2024年目前為止已處理了678萬1577個機位，但仍較2019年少了15%，即尚未回到COVID-19疫情前水平。
國際航空數據分析公司OAG的官方網頁最新公布了相關數字，香港與台北之間的航線繼2019年之後，再次成為全球最繁忙航線；去年兩地航線的全球排名只是第3，2024年處理的機位較去年上升了48%。
根據報告，年內排名第2的繁忙航線為埃及開羅與沙烏地阿拉伯吉達；第3是首爾仁川和東京成田；第4是吉隆坡和新加坡樟宜。
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