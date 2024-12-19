陸學者問讓女性老實生育 哈薩克媒體談制度保護

中國一名教授日前提問哈薩克官員，為何哈薩克女大學生畢業後能「老老實實，服服貼貼地生孩子」，引發抨擊。哈薩克國際通訊社18日於微博介紹該國制度如何保護女性權益，引發中國網友熱議，並指教授提問反映出只考慮如何實現服服貼貼，並非關心生育。

哈薩克國務顧問卡林（Erlan Karin）11月22日前往北京中國人民大學演講，該校教授王憲舉於演講期間提問，為何哈薩克女大學生畢業後能「老老實實，服服貼貼地生孩子」，引發眾多網友抨擊，紛紛指他與中國現實脫節及視女性為生育機器。

隨後，哈薩克國際通訊社18日於微博發文，分別從女性經濟賦權、多子女家庭補貼、照顧女性健康等方面，介紹哈薩克如何透過完善社會福利制度為多子女家庭提供幫助。

文章提到，哈薩克總統去年簽訂一修正案，哈薩克國家基金投資收益的50%，自今年起分配給全國18歲以下的未成年人，該帳戶會在孩子年滿18歲後解鎖，提供持有者接受教育或購買住房的支出。

文章指出，女性擁有平均180天的產假、為期3年的育兒假期；且提供4名或以上共同居住的未成年子女或23歲以下接受全日制教育的學生的家庭，申請國家多子女家庭補貼。

該文在微博上引發討論。有中國網友反諷，「內涵誰呢？（有暗諷之意）女人不應該是老老實實，服服貼貼地生孩子嗎？」；也有人指出這類提問並非真心關心生育、女性，只在意大家是否「老老實實、服服貼貼」。

也有人在留言區諷刺，山西一名失蹤多年的女碩士與張姓村民育有兒女，警方卻稱該女性是被張某「收留」一事，寫下「不要隨隨便便就『收留』讓女性服服貼貼一個接一個地生孩子」、「讓女性老老實實服服貼貼生軟肋，不生就『收留』她們」。