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91%外國旅客肯定 大陸移動支付便利度提升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸行動支付便利，超過九成外國旅客感受到移動支付便利度。歐新社
大陸行動支付便利，超過九成外國旅客感受到移動支付便利度。歐新社

中國大陸免簽「朋友圈」擴大，吸引越來越多外國遊客赴陸。北京外國語大學絲綢之路研究院課題組17日發布一份基於對111個國家2000多位外國旅客的調研報告。報告顯示，99%的受訪外國旅客會向朋友推薦赴陸旅行，超九成有赴陸經歷的外國旅客感受到大陸移動支付便利度提升。

中新社報導，2024年，在大陸金融管理部門和各級政府指導下，各機構持續優化支付服務，赴陸外國遊客支付便利度不斷提升。此次受訪外國遊客中，在陸旅行使用的支付服務多元又豐富，既包括單獨使用銀行卡、移動支付、現金，也包括「銀行卡+移動支付」「銀行卡+現金」「移動支付+現金」的多元組合，還有三種支付方式都使用的，體現出大陸支付便利度多方位提升。

其中，移動支付服務廣受外國旅客歡迎，約91%有赴陸經歷的外國旅客感受到移動支付便利度進一步提升。

除了在大街小巷可體驗「掃一掃」支付外，近90%赴陸外國旅客想嘗試「碰一下」支付，即用戶解鎖手機後在商家收款設備上碰一下就能支付、點餐。調研還顯示，不同國家年輕人都青睞使用移動支付，90後和00後外國旅客在陸移動支付使用轉化率均較高，約為90%。這反映出大陸支付便利度提升正縮小中外支付習慣落差。

行動支付

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