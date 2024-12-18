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大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年
大陸浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構處理簽證，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與該項目的學生集體遭到英國簽證中心10年拒簽處理，其中包括已向英國高等教育機構提交申請的學生。
觀察者網報導，浙江大學經濟學院17日下午發布情況通報稱，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒一事已成立工作專班，核查相關情況，目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。
根據先前網傳聊天記錄顯示，在一個名為「第五屆博士生聯合論壇 浙大—劍橋」的群聊中，一名學生表示，「我已經達到了畢業標準，如果因為老師的原因導致10年的（英國）簽證被拒簽，我將追究你的責任。」\
另一段聊天記錄中有人則表示，「按照你的說法，我第一時間給（簽證中心）打電話要求撤銷簽證，但被告知不同意撤簽。」
有網友指出，事情的起因是學校教師和仲介，偽造了劍橋大學教授的邀請函，內容甚至包括假冒簽名。英國使館核實時，劍橋教授否認發出邀請函，使館因此判定材料造假，連帶撤銷已批准的簽證。
該項目名為「第五屆浙江大學－劍橋大學研究生聯合論壇：數字經濟與全球創新」，浙江大學經濟學院於2024年10月公開招募博士研究生和少量高年級碩士生及本科生參加，計劃於2024年12月13日至20日赴英交流。
浙江大學經濟學院17日下午4時發布通報稱，學院6日接到學生報告，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒。學院第一時間報告學校，立即組成工作專班，核查相關情況，目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。
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