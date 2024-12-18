快訊

黃小柔公開點名沒讓座 沈玉琳爆「林襄委屈到哭了」

恐淪柯政治獻金案被告？「學姐」黃瀞瑩：檢辦案帶風向

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構處理簽證，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與該項目的學生集體遭到英國簽證中心10年拒簽處理，其中包括已向英國高等教育機構提交申請的學生。法新社
大陸浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構處理簽證，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與該項目的學生集體遭到英國簽證中心10年拒簽處理，其中包括已向英國高等教育機構提交申請的學生。法新社

大陸浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構處理簽證，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與該項目的學生集體遭到英國簽證中心10年拒簽處理，其中包括已向英國高等教育機構提交申請的學生。

觀察者網報導，浙江大學經濟學院17日下午發布情況通報稱，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒一事已成立工作專班，核查相關情況，目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。

根據先前網傳聊天記錄顯示，在一個名為「第五屆博士生聯合論壇 浙大—劍橋」的群聊中，一名學生表示，「我已經達到了畢業標準，如果因為老師的原因導致10年的（英國）簽證被拒簽，我將追究你的責任。」\

另一段聊天記錄中有人則表示，「按照你的說法，我第一時間給（簽證中心）打電話要求撤銷簽證，但被告知不同意撤簽。」

有網友指出，事情的起因是學校教師和仲介，偽造了劍橋大學教授的邀請函，內容甚至包括假冒簽名。英國使館核實時，劍橋教授否認發出邀請函，使館因此判定材料造假，連帶撤銷已批准的簽證。

該項目名為「第五屆浙江大學－劍橋大學研究生聯合論壇：數字經濟與全球創新」，浙江大學經濟學院於2024年10月公開招募博士研究生和少量高年級碩士生及本科生參加，計劃於2024年12月13日至20日赴英交流。

浙江大學經濟學院17日下午4時發布通報稱，學院6日接到學生報告，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒。學院第一時間報告學校，立即組成工作專班，核查相關情況，目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。

劍橋 簽證

延伸閱讀

H-1B簽證新規 華人：拜登卸任前的政治宣示 缺乏實際利好

H-1B簽證申請新規公布 明年1月17日改用新版表格

「前例遵從」H-1B續簽簡化 雇主、申請者更有彈性

科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證

相關新聞

「怎讓女大生服服帖帖生孩子？」大陸學者發問引網友眾怒

大陸生育率連年下降，在近期一場中國人民大學與哈薩克官員的交流活動上，一名中國人民大學的學者，突然在哈薩克官員演講完後，問...

大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年

大陸浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構...

「又是車禍」！放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

又一位頂尖科學家因為車禍離世，中國著名空間物理學家和空間天氣學家、國家衛星氣象中心研究員張效信博士，因遭遇交通事故，於1...

3500元任摸還可「打茄輪」？ 溫州多間私人影院被踢爆涉黃遭查

近日，有網友爆料指，浙江省溫州市的一些私人影院涉嫌提供色情服務，這些影院表面上掛著「私人影院」的招牌，實則在網上招攬生意，線下卻如同「幽靈」，甚至提供虛假地址，並設有「暗室」以避免查處。而當「影迷」來到現場，可付費接受年輕貌美的「陪看女」服務，內容包括騎乘式坐在身上，甚至舌吻等。目前，多家「私人影院」已被行政立案。

香港海洋公園熊貓AR吸客增6打卡點 看音樂噴泉、煙火

香港海洋公園將於21日起推出大熊貓主題活動，包括新設大熊貓AR體驗館，運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓參觀者了解大熊...

核安最後防線 中「核柴一號」發布 展現自主製造能力

中國核電裝備領域自主研發實現又一重大突破。中國具有自主知識產權的核電站應急柴油發電機組—「核柴一號」16日發布。「核柴一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。