「怎讓女大生服服帖帖生孩子？」大陸學者發問引網友眾怒

大陸生育率連年下降，在近期一場中國人民大學與哈薩克官員的交流活動上，一名中國人民大學的學者，突然在哈薩克官員演講完後，問及對方究竟是「如何讓女大學生服服帖帖生孩子」，言論在大陸社群掀起評浪潮。人大重陽金融研究院微信公眾號及官方網頁，已悄悄刪除相關問答內容。

網易新聞報導，哈薩克國務顧問卡林（Erlan Qarin）， 11月前往中國人民大學，以哈薩克的改革和中哈兩國關係為主題進行演講。演講後，該校的學者王憲舉向卡林提問。他稱自己去哈薩克訪問時看到「到處都是小孩」，而大陸正面臨生育率低的困境。

王憲舉說：「家長也好，領導也好，你動員她，勸她，她不聽。」他又問：「哈薩克小孩很多，女大學生們怎麼能夠這麼相信你們的話，老老實實的、服服帖帖的，就這麼生孩子，早生、多生？」

卡林回答稱，不能「強迫婦女去生孩子」。他表示，哈薩克斯坦的女性「參與政治，並且提問題，保證人權」，這推動通過了涉及兒童安全和婦女權益的重要法律，形成新的機制保護婦女權益。

他還補充，哈薩克將部分能源收入計入國家基金，每個新生兒都可以從國家基金帳戶裡「得到分紅」。

這段問答內容先前發布在中國人民大學重陽金融研究院的微信公眾號上，不過近期在大陸社交媒體上廣泛轉發，許多網友對王憲舉的提問表達憤怒。

有網友批評稱，王憲舉的提問「充滿了對女性的不尊重」、「將女性工具化、單一化」。另一名網友反問：「在他看來，不生孩子的女性就不老實，不服帖？」

公開資料顯示，70歲的王憲舉是中國人民大學俄羅斯研究中心副主任，曾在中國國務院發展研究中心和中國駐白俄羅斯使館工作，並多次在環球時報撰文。目前，中國人民大學重陽金融研究院公眾號已經將這篇文章刪除。