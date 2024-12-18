港警將安裝7000具監視器 民主派過去曾反對
香港警方計劃在未來3年內在各區安裝7000具監視器，以便監察刑事違法行為，過去民主派曾反對警方的做法，擔心這些監視器侵犯人權和隱私。
警方近日向媒體表示，今年4月他們首先在九龍旺角安裝了15具監視器進行測試，至今增加到612具，協助偵破近百宗刑事案件。
由於效果不錯，警方計劃在2027年底前在各區安裝7000具監視器。
據公布，目前使用中的監視器沒有收音功能，也不會用於與刑事無關的交通執法。
對於有人關注隱私問題，警方表示重視民眾隱私，強調經加密的影像會存放在政府「雲端」，如果沒有調查價值，31日後將會自動刪除。
警方多年前已計劃在街上安裝監視器，但當時民主派極力反對，憂慮會侵犯人權及個人隱私。2019年「反送中」運動爆發後，大批示威者上街遊行之餘，更破壞由機構或私人安裝的監視器，以免面貌和行為被拍攝到。
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