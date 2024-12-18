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上海推來台團旅 侯友宜籲中央「球來了、要接好」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
陸客來台議題，新北市長侯友宜表示，「球來了，就要接好」。記者葉德正／攝影
陸客來台議題，新北市長侯友宜表示，「球來了，就要接好」。記者葉德正／攝影

上海副市長華源昨在雙城論壇宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，新北市長侯友宜今天受訪表示，「球來了，就要接好」，中央在這部分，只要是對等、尊嚴、友善下，兩岸之間真的要好好交流，我們要對自己有信心，好好往前走。

雙城論壇昨落幕，上海副市長華源昨兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，也重提「兩岸一家親」，被視為北京對台釋出善意。

侯友宜今天表示，他多次在行政院提到，中央要有定期觀光會報，尤其觀光現在是很辛苦的產業，好好去思考把原有航點重新開放，把陸客來台人數不斷往前推進。

侯友宜說，對於陸客大家擔憂的相關問題，他認為可以用分流、總量管制來提高旅遊品質，重點在「我們自己態度很重要」，要對自己有信心，兩岸交流在尊嚴、平等、友善底下，應該往前推進，球過來，就要把球接好，讓觀光政策與產業發展兩者之間。

上海 侯友宜

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