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馬英九今抵哈爾濱 傍晚將會宋濤

聯合報／ 特派記者廖士鋒／哈爾濱即時報導
前總統馬英九即將於18日傍晚抵達哈爾濱，並與大陸國台辦主任宋濤會見。圖為馬英九（左）今年4月1日傍晚在深圳五洲賓館會見宋濤（右）。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九即將於18日傍晚抵達哈爾濱，並與大陸國台辦主任宋濤會見。圖為馬英九（左）今年4月1日傍晚在深圳五洲賓館會見宋濤（右）。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九第三度訪問大陸行程，選在冬季前往大陸的東北地區，自上午啟程並於上海轉機後，即將於今日下午抵達黑龍江省哈爾濱市，並在傍晚會見大陸國台辦主任宋濤，這將是兩人今年第二度會見。

馬英九今年4月訪問大陸時，宋濤也是在馬英九到達的首站深圳，與馬會面。當時馬英九提到，去年自己率團訪問大陸取得積極正面的成果，宋濤在湖北、湖南跟上海三度款待，讓他感受到兩岸之間的血濃於水，同氣連枝的感情。

馬英九當時強調，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益；世界上戰事頻仍，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。去年的兩次互訪也相當成功，也讓國際社會注意到，「兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能」。

他並指出，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，「我任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變」。尤其馬英九特別表示，2008年到2016年這八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳的體現。

當時宋濤則首先表示「轉達習近平總書記對馬英九先生親切的問候」，宋濤強調，馬英九為兩岸關係的和平發展所做的努力和貢獻「我們高度贊賞」。並指出兩岸同胞是一家人，家和萬事興，一家人就應該常來往，多聯繫，理應交流合作、融合發展來推進扶持。「我們兩岸是中國人，就應該攜手打拼，共同承擔起振興民族的責任」。

除了今年4月1日外，馬英九與宋濤兩人還曾在去年3月30日下午在湖北武漢會見。

九二共識 宋濤 馬英九

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