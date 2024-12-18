街頭美食的奇蹟！「沙縣小吃」如何拓點全球79地、創550億人民幣年產值

「沙縣小吃」從中國南方一個小村落起家，成功躋身國民小吃，並走向世界，如今已成為具有指標性的街頭小吃奇蹟，年產值近550億元人民幣。《遠見》記者實際走訪沙縣小吃第一村「俞邦村」，並參加沙縣小吃旅遊文化節，動手體驗製作扁食、蒸餃，尋味最正宗的沙縣美味。

「沙縣小吃」是什麼？為什麼從北京熙熙攘攘的街頭小巷，到塞納河左岸的巴黎近郊城市庫爾伯瓦，都可以看見它紅底黃字招牌的身影？

這份源自中國南方村落的庶民美食，有著「一元進店、兩元吃飽、五元吃好」的口碑，靠著實惠價格、經典不敗的味道，如今已遍地開花，全中國門市約8.8萬家，國外拓點包括新加坡、日本、法國、葡萄牙等全球79個國家和地區，年產值近550億元人民幣。

沙縣小吃在中國是極具指標性的街頭小吃，全部品項逾240種，常見便有60多種，其中，又以彈牙的「扁肉」、散發花生醬與辣椒香氣的「拌麵」、飽滿多汁的柳葉「蒸餃」、滋補湯品「燉罐」，被合稱為沙縣小吃「四大金剛」。2021年，沙縣小吃製作技藝被列入第五批中國國家級「非物質文化遺產」，也讓沙縣小吃再度聲名大噪。

扁肉、拌麵、蒸餃、燉罐被合稱為沙縣小吃「四大金剛」。遠見記者吳季柔攝影

沙縣小吃「四大金剛」。圖擷自遠見雜誌

沙縣小吃第一村「俞邦村」！溯源道地沙縣美味

《遠見》記者走訪開創出當前沙縣小吃全球版圖的發源地，位於三明市沙縣的俞邦村，據說，許多沙縣小吃的經典技藝和配方，都起源於這個不起眼的小村莊。

下了車，迎入眼簾的，是古色古香的小橋，為一早下起的微雨提供了遮蔭，依傍著龍峰溪的冬日田園風光略顯清冷。位於村子入口不遠處，有棵枝葉繁茂的千年古樟樹，彷彿正迎接遠道而來的貴客。

走到掛有「尋根追味」匾額的牌坊，再往巷內走，十來家傳承各式沙縣小吃技藝的店舖，店員們正各顯神通，備料、調味，忙碌地準備餐點所需食材。其中，有間樸素的店面前大排長龍，老闆正賣力以木槌捶打生肉。

這，是製作沙縣扁肉不可或缺的辛苦過程。唯有耗時費力的捶打，才可將肉塊敲打至細膩滑嫩、爽脆彈牙，以薄透的扁肉皮包裹，在清甜的湯水中輕輕一涮，入口滑嫩，鮮香四溢。「三斤肉要打3000多下！」高齡72歲的俞邦村村民俞和傳，是沙縣扁肉的技藝傳承人，經營沙縣小吃50多年，從挑著扁擔販賣，到開起店面、買房成家立業，至今依舊守著這項技藝。

沙縣小吃扁肉技藝傳承人正賣力以木槌捶打生肉。遠見記者吳季柔攝影

除了沙縣小吃四大金剛，小吃街還可看到芋餃、甜燒賣、滾粉豆腐丸、米凍、狀元餅，俞邦村村長張昌松親切地向來訪遊客介紹。他不遺餘力地推廣沙縣小吃淵遠流長的文化技藝，甚至為此經營抖音帳號「小吃書記」。張昌松回憶自己也曾「打鐵擔」，在福州開店賣起沙縣小吃，而這也成為他人生的轉捩點。

「那時第一個顧客進門，他喊道『老闆啊，給我來碗拌麵、扁肉』。」張昌松笑說，當時聽到這聲吆喝，內心十分激動，「我是地地道道農村長大的小孩，第一次做生意，第一次開店，這是從農民到老闆的身分轉變。」

沙縣小吃的成功，代表的不只是美食傳承，也是許許多多沙縣人民的創業奇蹟，他們憑藉祖輩傳承下來的沙縣小吃技藝，走出家鄉，在世界各地開枝散葉，也讓沙縣小吃成為中國街頭小吃的代名詞。

千人技藝體驗活動，動手做沙縣小吃

探訪俞邦村後，記者參與沙縣小吃美食文化節舉辦的沙縣小吃技藝千人體驗活動。在熱鬧的東門街區，活動現場人山人海，參與群眾紛紛戴起手套、圍裙、口罩，動手製作扁肉與柳葉蒸餃。

沙縣小吃技藝體驗的教學老師羅小慧細心示範，她俐落舀起內餡，包入扁肉皮，手掌輕輕一捏、將冰棒棍抽出，一顆飽滿的扁肉就成形了。體驗群眾紛紛動手嘗試，包扁肉相對容易，但蒸餃才是真正的挑戰。

要包出漂亮的柳葉紋，需要極高的技巧。右手拇指和食指需靈巧配合，一捏一褶、一左一右地將餃子皮捏合成柳葉狀。同時，左手還得穩穩托住餡料，並配合右手的動作預留空間。稍有不慎，手指就會像打結的毛線般不知所措。

身為沙縣女兒的羅小慧，五年前曾在廣州經營沙縣小吃店，如今回到故鄉，一樣開起店面，不過賣的是沙縣板鴨。她18歲學會如何包沙縣蒸餃，「這裡幾乎人人都會包蒸餃，很多小孩11、12就學會，這是沙縣的特色。」

相對於扁肉，蒸餃的口感更扎實，內餡也更多汁，加入沙縣特有的辣椒醬，香辣爽口。她回憶，以前蒸餃是過年過節才能到的節慶美食，現在則是「想吃就吃」，可看出隨著沙縣小吃發揚光大，沙縣人民的生活也更加富足。

曾任TGI FRIDAYS星期五餐廳總經理、北京星巴克合作伙伴的用知開發顧問董事李志君，也受邀參與沙縣小吃文化節，參訪俞邦村並體驗沙縣小吃技藝。

她相當讚賞沙縣政府協助打造連鎖品牌，「協助沙縣小吃品牌化，讓許多人有機會當老闆，更舉辦了盛大的美食節，進一步推廣國際化。」同時，透過「連而不鎖」「家庭作坊」的特色，讓沙縣小吃遍布全球之餘，與當地口味融合創新，保有沙縣小吃的傳統精神。

2024年，沙縣小吃美食文化節已來到第28屆，無數沙縣人民因這份小吃技藝，得以翻轉人生。沙縣小吃不僅是簡單的庶民好味道，清淡中帶些甜味的純樸風味，更連結了許多人的鄉愁，承載著各式各樣的打拚故事，成為無可取代的「幸福小吃」。

（本文出自2024.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）