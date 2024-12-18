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陸首家外商獨資醫院 落腳天津

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

天津市16日頒發第一張外商獨資三級綜合醫院醫療機構執業許可證，鵬瑞利綜合醫院（天津鵬瑞利醫院）成為中國首家外商獨資三級綜合醫院。

中新社報導，今年11月29日，中國國家衛生健康委員會、商務部、國家中醫藥管理局、國家疾病預防控制局共同印發的《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》公布，明確允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

報導稱，鵬瑞利醫院由新加坡鵬瑞利集團投資建設，位於天津市西青區，擁有500張床位，總投資額約10億元人民幣，設置骨科、眼耳鼻喉、腎病及免疫疾病、心血管、腫瘤等科室，並設有國際部。該院將藉助天津南站周邊便捷交通優勢，服務範圍輻射京津冀地區。

鵬瑞利集團執行董事長兼首席執行官潘錫源表示：「這是我們響應中國宣布的醫療行業開放政策的一項舉措，鋻於中國的發展前景，這也推動了外資投入及外資與本地企業合作。」

天津市多部門將服務幫助醫院辦理行政許可手續，同時確保外依法運行、健康發展，患者得到有效保障。

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