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山東萊州鹽光互補 600兆瓦併網發電

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸中國廣核集團位於山東萊州土山600兆瓦「鹽光互補」項目16日全容量併網發電。該項目位於山東省煙台市萊州市土山鎮，是山東省最大的配套儲能項目，通過「鹽光互補」新型複合產業模式，打造一地多用的標竿示範工程，也是「光伏+儲能」新型綠色能源解決方案的具體實踐。

中新社報導，該項目於2024年6月開工建設，裝機容量600兆瓦，新建一座220千伏升壓站，項目按照40.7%的比率，即244.2兆瓦/488.4兆瓦時配建獨立儲能，具備獨立儲能的全部功能。後續儲能系統不僅可用於調節光伏發電的電力供應，還將參與市場化交易，提高電力系統的經濟性和靈活性。項目每年可為電網提供清潔電能10.04億千瓦時。

中廣核新能源山東分公司總經理姜通海表示，該項目在鹽池區域上鋪設光伏板，涉及鹽田面積約9765.2畝，在確保曬鹽產量、質量不變的前提下對光照資源綜合利用，實現「水上光伏發電、水面蒸發製鹵、水下水產養殖」的「鹽光互補」新型複合產業模式。

據介紹，該項目光伏組件採用雙面雙玻技術，滷水在太陽光的照射下反射光線至組件背面，可為項目額外提高約2%至3%的發電效益。光伏組件存在熱效應，能顯著提升鹽池溫度，對於滷水濃縮十分有利，實現了製鹽與光伏發電的互補共贏。光伏組件的熱效應為鹽田內的滷水池營造出滷水蟲的天然生長環境，可為水產養殖提供高品質的生物餌料。

中廣核萊州土山600兆瓦「鹽光互補」項目經理藍天介紹稱，該項目在樁基、支架、線纜、組件等設備選材選型上，採用了高抗腐蝕的設備和材料，確保光伏發電設備不受滷水和空氣鹽霧影響。

該項目由中廣核新能源與山東誠源集團共同投資建設（中廣核新能源占股51%，山東誠源集團占股49%）。

中廣 材料 綠色

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