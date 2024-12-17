快訊

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

政院人事總處藏霸凌女王？同仁請喪假卻挨酸「趕快燒一燒」

考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

差別對待？成都一中學設「學霸用餐區」引議 學校致歉解釋了

中央社／ 台北17日電
中國成都一所中學近期設立學霸用餐區，引發關注，有網友質疑此舉區別對待學生。照片非新聞當事學校。示意圖／ingimage
中國成都一所中學近期設立學霸用餐區，引發關注，有網友質疑此舉區別對待學生。照片非新聞當事學校。示意圖／ingimage

中國成都一所中學近期設立學霸用餐區，引發關注，有網友質疑此舉區別對待學生。該所學校今天表示，此舉為獎勵考試表現優秀的學生，日常學生用餐並未分區，現已取消該作法，引以為戒。

湖北長江日報報業集團旗下的九派新聞報導，有網友16日發文揭露四川成都石室成飛中學設置學霸用餐區。據網路上相關圖片顯示，該間中學餐廳的部分桌子上擺有「學霸就餐（用餐）區」字卡，該區的餐點與普通學生的餐點不同。

該校設立學霸用餐區引發中國網友熱議。不少人質疑，學校此舉是區別對待學生。

成都石室成飛中學工作人員隨後說明，此舉是每次月考後提供給優秀同學的獎勵，校方會贈予學生學校文創產品及一頓免費餐點；獎勵對象分別是單科第一、班級第一和進步第一的學生，「平時不這樣。只要考好就可以，不存在區別對待學生」。

隨著網路討論聲浪愈來愈大，石室成飛中學今天透過微信公眾號表示，針對「石室成飛中學設置高一年級學霸餐」一事造成不良影響，表達愧疚之意。

石室成飛中學解釋，為激勵學生，學校給予在12月考試中表現優秀、進步明顯的高中學生一頓餐點獎勵，所以在16日中午時設立學霸區，但日常學生用餐並未分區。

石室成飛中學表示，此事反映出學校在落實素質教育工作中還有差距，對激勵學生的方式思慮不周全，對此帶來的不良影響認識不足，目前已整改取消。

石室成飛中學提到，珍惜並感謝社會各界的關心幫助，敬畏並誠懇接受各方監督，將引以為戒，深刻反思，堅持正確的育人理念，採取暖心務實的措施，關心關愛每一位學生健康成長。

公開資料顯示，石室成飛中學地處四川省成都市青羊區西航空新城核心區，其前身是航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司子弟學校。

學霸 餐廳

延伸閱讀

這就是傳說中的美女學霸！子瑜「跳過大學」超狂學歷低調曝光 本人害羞證實

記者實測曝光超方便！美學霸3D列印槍殺醫保CEO 槍友：可能練過

學霸涉槍殺醫保CEO 美網路英雄化兇嫌保險業高層自危

美學霸槍手庭外失控！殺醫保CEO可能動機曝光 將抗議回紐約受審

相關新聞

陸學者問外國官員「怎讓女大生老實生孩子？」 全網痛批：充滿封建味

中國人民大學教授王憲舉日前在一名哈薩克官員赴該校演講時，公開提問為何哈薩克女大學生畢業後能「老老實實，服服貼貼地生孩子」...

差別對待？成都一中學設「學霸用餐區」引議 學校致歉解釋了

中國成都一所中學近期設立學霸用餐區，引發關注，有網友質疑此舉區別對待學生。該所學校今天表示，此舉為獎勵考試表現優秀的學生...

教清理犯罪現場？清骨渣、洗血漬「科普」影片遭下架

廣東一名科普類博主在社交平台上發布多部影片，教導觀眾如何處理衣物血漬、下水道毛髮和骨頭殘渣，甚至還使用了疑似警方鑑定血漬...

修繕1年 雲岡石窟「第一偉窟」上班啦 「音樂窟」也開放

「上班啦」！被稱為雲岡石窟「第一偉窟」和「音樂窟」的第6窟、第12窟，經過封閉修繕於16日正式恢復開放。

內地婦來港產子 15歲兒至今仍癱瘓 申訴14年無果

香港醫療界一宗醫療事故，事主跨境申訴超過14年卻遭受拖字訣折磨。事主是一對15年前赴港產子的內地夫婦，疑先因香港醫生產檢...

當場被電死！男上山尋父慘死捕獸網 家屬痛訴「5年害死3人」

非法獵捕野生動物不只會危害生態，也會引發人命。中國大陸一名男子日前上山尋人，結果遭到捕山豬的電網電死，家屬控訴已經至少有3人受害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。