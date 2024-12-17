雙城論壇上海團設答謝宴 副市長華源喊「兩岸一家親」

雙城論壇結束，上海團中午設答謝宴，回請台北市政府，上海副市長華源在致詞時，再次提到他宣布上海將積極推動滬台團隊遊，期待能夠有更多的台灣同胞，台北的朋友們能夠到上海來旅遊來觀光，增進兩市市民，乃至兩岸民眾的福祉，交流促進發展合作，相信在兩岸一家親的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗。

華源說，經過共同努力，這次雙城論壇的各項議程，圓滿的完成，他代表上海市人民政府對論壇的成功舉辦，表示最熱烈的祝賀，同時也對蔣萬安市長及台北各同仁、的付出表示感謝。也藉此對長期以來積極參與和支持上海發展的台商表示最誠摯的問候。

華源指出，此行雖然比較比較短暫，但確實十分充實，也是收穫滿滿，台北在社會福利、市政建設城市文化等方面的先進理念和創新的實踐，讓上海深受啟發，下午還要前往大巨蛋，感受台北的人文活力，非常希望兩地能夠更多在日常的交流互鑒中，進一步增進相互的了解。

華源表示，雙城論壇是和平之舟、親情之舟，長期以來，大陸一直致力於兩岸的和平發展融合發展，也一直致力於尊重關愛造福台灣同胞，也正因如此，過往的十多年間，雙城論壇從未間斷，兩地為科技、文化、城建等各個領域，一共簽署了45項交流合作的備忘錄，取得了豐碩的成果。

華源也表示，台商、台企是雙城合作的重要橋梁，多年來廣大台商台企繼續投資上海，在資金、技術人才，在座的企業家都是商界的翹楚，是雙城合作共贏的重要見證，也是上海發展的重要參與者和推動者，期待大家繼續關注上海、投資上海、深耕上海

華源也向台商喊話，台商在上海發展作出更大貢獻的同時，上海也將持續打造市場化、法治化、國際化的一流環境，以最大的誠意、最優的服務，來助力台商台企在上海成就事業，實現夢想。