上海宣布推動赴台團隊遊 陸委會：已做好相關準備

台北上海雙城論壇今日登場，上海市長華源致詞時宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。對此，陸委會回應表示，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

就華源就兩岸觀光開放的單方面宣布，陸委會午間做出回應。陸委會首先表示，先前是陸方文旅部片面限定在福建省，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？

但陸委會也說，不過，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變。在去年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

雙城論壇今天上午舉辦，華源宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，「旅遊路線一定會包含台北市。」成為疫情後，第一個宣布陸團來台的城市，也將為疫後首個陸客團來「台灣本島」打頭陣。

台北市長蔣萬安稍早回應說，只要對台北市，及台灣各地產業發展，帶動商業活絡，消費刺激，「我們都樂見」，「各方的心聲，我們都會一步步來合作交流。」

今年4月，國民黨立院黨團赴北京訪問時，大陸文旅部曾宣布，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；8月，在金門民意代表團赴北京爭取後，大陸文旅部再度宣布，恢復福建居民赴金門旅遊。目前，福建居民赴金門、馬祖旅遊都已上路施行。

另，在去年兩岸官方就觀光開放立場陷入僵局之際，陸委會曾於去年8月24日，會同交通部、經濟部宣布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規劃，包括開放第三地陸客申請來台觀光，和提出將依對等原則，恢復陸籍團客來台和我方旅行業組團赴陸的規劃等。